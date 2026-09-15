Rejonazo de la UEFA a Tebas por contraprogramar su Liga a los partidos europeos

La UEFA ha recordado a las ligas nacionales que cuando hay partidos europeos de Champions, Europa League y Conference League no se tienen que poner encuentros de las ligas nacionales. Es un mensaje que la Liga de Tebas se tiene que dar por aludida, ya que esta misma semana tiene jornada de liga (la sexta) a la vez que hay Europa League.

En un mensaje interno que la UEFA ha hecho llegar a todas sus federaciones, el máximo organismo del fútbol europeo recuerda que cuando hay competiciones europeas, no se pueden poner partidos de ligas nacionales (tampoco del torneo de Copa). Eso es lo que ha hecho Tebas esta semana.

De martes a jueves, en España, se juega la sexta jornada de liga, con partidos como el Elche – Real Madrid, el Barcelona – Racing de Santander o el Atlético de Madrid – Osasuna. A la vez, hay Europa League, la primera jornada de fase de liga, que tiene a dos equipos españoles: Celta de Vigo y Real Sociedad. Estos dos equipos ya jugaron su encuentro de esta sexta jornada de liga (0-0), ya que Tebas controló el calendario de tal forma que se midieran entre sí en esta jornada.

«Los partidos de las competiciones nacionales no deben disputarse en las mismas fechas que los de las competiciones de la UEFA, salvo que circunstancias excepcionales lo exijan», dice el organismo que dirige Aleksander Ceferin. Esta sexta jornada de liga no se juega por ninguna «circunstancia excepcional».

Tebas contraprogramó esta primera jornada de Europa League con una jornada de liga, algo que no gusta nada a la UEFA. Ya van ocurriendo dos años y UEFA ha avisado que para la temporada que viene se pondrán serios. El objetivo, explican, es «garantizar el éxito tanto del fútbol nacional como de las competiciones de clubes de la UEFA».

«Les rogamos que se aseguren de que su federación y/o el organizador de la liga nacional tengan en cuenta estas fechas a la hora de elaborar el calendario de las competiciones nacionales», señalan desde UEFA, en un mensaje por el que se tiene que dar aludido Javier Tebas, así como la RFEF, que son quienes organizan los calendarios.