Tebas consigue un imposible: la liga de fútbol se ve menos que la F1, MotoGP y el ciclismo

Javier Tebas consigue un imposible: que el fútbol, concretamente su liga, se vea menos que otros deportes en España. Los partidos de la quinta jornada de Liga que coincidieron con los otros eventos deportivos de este domingo perdieron en audiencia. La Fórmula 1, MotoGP y La Vuelta a España (y casi hasta el Mundial de baloncesto femenino) superaron en audiencia de televisión a la Liga.

Los datos así lo demuestran. En un domingo muy deportivo, con gran variedad de elección de contenidos para los espectadores, los aficionados se decantaron por todos… menos por los encuentros de la Liga. Hubo Gran Premio de España de Fórmula 1, Gran Premio de San Marino de MotoGP, etapa final de La Vuelta Ciclista a España y partido por el bronce del Mundial de baloncesto femenino (con España). Todos, excepto el baloncesto, que compitió de forma directa con el Barcelona, fueron más vistos que los encuentros de Liga con los que competían.

Por ejemplo, el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid registró un 22% de audiencia, con 2.052.000 espectadores sumando todas las cadenas en las que se emitió (DAZN y Telecinco). La carrera comenzó a las 15:00 (una menos en las Islas Canarias). A esa hora, en la Liga se jugaba un Celta de Vigo – Málaga que registró un 1,4% de share y 116.000 espectadores.

No sólo ante la Fórmula 1 perdió la Liga. También ante MotoGP, que, pese a verse ‘engullida’ por la fuerza de la F1 y casi coincidiendo en horario (la carrera del GP de San Marino comenzó a las 14:00 horas), anotó un aceptable 4,3% de share, con 298.000 espectadores. También es mejor dato que el del partido de la Liga.

Después, la última etapa de La Vuelta Ciclista a España, con el triunfo final de Enric Mas, también ganó a otro partido de la Liga, el Getafe – Deportivo. El ciclismo registró un 5,7% de share, con 487.000 espectadores, a pesar de que TVE cortó la emisión y no se pudo ver ni el podio de los campeones ni el himno de España.

La Liga podrá alegar, y tendría razón en ello, que los partidos que aquí comparamos -sencillamente se comparan por horas, en coincidencia- son los dos más flojos del día, el Getafe – Deportivo y el Celta de Vigo – Málaga. Pero es que eso es la Liga. Esa es la Liga de Tebas. Lógicamente, los encuentros de Barcelona y Real Madrid van a ser vistos siempre, jueguen en la liga, en la Champions o amistosos. Es en los encuentros entre equipos de mitad de tabla, o de clubes considerados no grandes, donde se ve la salud del torneo. Y la de la Liga es grave.

Al único deporte que ganó la Liga fue al baloncesto femenino. España disputó ante Alemania el partido por la medalla de bronce del Mundial, conseguida tras ganar a la selección anfitriona. Este partido tuvo un buen dato, con 339.000 espectadores (3,9%, en Teledeporte. Pero, y como es lógico, este encuentro de baloncesto tuvo como rival el partido de Liga entre el Levante y el Barcelona, que registró un 8,3% con 741.000 espectadores.

También se podrá alegar que los contenidos deportivos con los que pierde el fútbol son en abierto y gratis (tanto la F1 como MotoGP, al igual que el ciclismo) y los partidos de fútbol de pago, pero esa es la apuesta de Javier Tebas, la estrategia y lo que quiere para su Liga. Y con este plan lo que consigues es minimizar al fútbol, que cada vez tenga menos seguimiento y que otros deportes te ganen, porque cuidan mejor su producto.