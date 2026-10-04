La Federación madrileña defiende la postura del Sporting Hortaleza: «Nada está por encima de la seguridad de las personas»

La Federación madrileña de fútbol ha emitido en la noche de este domingo un contundente comunicado apoyando sin fisuras la postura del Sporting Hortaleza tras los episodios sufridos en el partido de vuelta de la última ronda de la previa de la Copa del Rey en Tenerife contra el Atlético Unión Güímar.

La RFFM ha apoyado sin fisuras al conjunto madrileño y ha condenado «la violencia, la intimidación y las amenazas» que han sufrido este domingo en suelo canario. La decisión final sobre este partido todavía no se conoce y será el Comité de Competición de la española quien dé un veredicto en las próximas horas. Hay que recordar que este lunes se producirá el sorteo.

«La Real Federación de Fútbol de Madrid quiere expresar su más firme y absoluta condena ante los graves incidentes ocurridos este domingo en Güímar, con motivo del encuentro correspondiente a la eliminatoria previa de la Copa de S.M. el Rey entre el Atlético Unión Güímar y la AD Sporting de Hortaleza, que finalmente no pudo disputarse», comienza explicando la Federación madrileña.

«La violencia, la intimidación, las amenazas y cualquier comportamiento que ponga en riesgo la integridad de jugadores, técnicos, directivos, árbitros, aficionados o familiares no tienen cabida en el fútbol», condenó en su comunicado la RFFM.

«Desde la RFFM queremos mostrar nuestro apoyo a la expedición de la AD Sporting de Hortaleza, y a sus familiares y aficionados desplazados hasta Tenerife ante las situaciones vividas durante las horas previas al encuentro. Nada justifica la violencia. Nada está por encima de la integridad y la seguridad de las personas», añade la Federación madrileña de fútbol.

Más del comunicado: «La RFFM lleva años trabajando activamente en la prevención y erradicación de cualquier forma de violencia en nuestro deporte a través, entre otras iniciativas, de su programa Tolerancia Cero con la Violencia en el Fútbol. Los acontecimientos de hoy no hacen sino reafirmarnos en la necesidad de continuar y reforzar ese compromiso».

«El fútbol debe ser un espacio de respeto, convivencia, deportividad y juego limpio. Estos son los valores que queremos transmitir a nuestros futbolistas, especialmente a los más jóvenes, y los que deben prevalecer siempre por encima de cualquier rivalidad deportiva», culmina la Federación madrileña en su comunicado.