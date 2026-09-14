Críticas a TVE por ocultar el himno de España y no emitir el podio de La Vuelta tras la victoria de Enric Mas

Enric Mas ganó La Vuelta Ciclista a España 2026, pero ni el himno de España en su honor ni el podio que homenajea a los campeones se pudo ver en Televisión Española. La televisión pública que dirige José Pablo López, puesto por La Moncloa tras el asalto del Gobierno a RTVE, cortó la señal, dejando a los espectadores sin ese momento tan emotivo e importante en el final de la carrera ciclista.

Tras los continuos cambios de cadena de las etapas de La Vuelta (a veces en La 1, otros en La 2, otros en Teledeporte…) se unió el corte a la retransmisión en el final de la carrera. Los espectadores no pudieron ver en TVE el podio final que encumbró a Enric Mas como ganador de La Vuelta Ciclista a España. Tampoco se pudo ver el momento en el que se escuchó el himno de España en honor al ciclista balear.

Y eso que hacía 12 años que un español no ganaba La Vuelta -desde Alberto Contador en 2014-, pero para la Televisión Española de José Pablo López, eso no era motivo de emisión. En cuanto acabó la etapa, cambiaron de señal y se pusieron a emitir una película de hace 16 años.

Esto le ha llevado a Televisión Española a recibir muchas (y lógicas) críticas por parte de los aficionados al ciclismo y al deporte en general. 12 años después, un español gana La Vuelta Ciclista a España y la televisión pública, que tiene los derechos de emisión de la carrera, no emite ni el podio, ni el himno de España, ni las palabras de los ganadores… Una falta de respeto a los aficionados, a Enric Mas y al propio producto deportivo que ellos mismos compraron.