Enric Mas culmina su reconquista ganando la Vuelta a España en Granada

La Vuelta a España 2026 es la Vuelta de Enric Mas. No estaba escrito. Ni siquiera entraba en los planes, pero el ciclismo le debía una a este corredor, llamado a estar entre los grandes de una generación de ciclistas eclipsada casi en su totalidad por Tadej Pogacar. El esloveno arrancaba en Mónaco como el único favorito a ganar, pero tras su caída y retirada se abría la veda. Y ahí sólo ha habido un rey. El del Movistar no ha dado pie a que le arrebatasen su oportunidad y en Granada ha culminado la reconquista. La del ciclismo español y la suya personal. Cuatro veces se subió al podio, hasta que al final ha logrado ascender al escalón más alto.

El balear iniciaba la competición hace tres semanas con un perfil bajo. Lleva años en el foco, firmando podios que a menudo se menospreciaban por el hecho de no ganar. Caídas, miedos y lesiones truncaban una y otra vez las expectativas depositadas en la promesa del ciclismo patrio, hasta que ocho años después de su irrupción con fuerza en el pelotón, con su primer segundo puesto logrado en la Vuelta, consigue enfundarse el maillot rojo al término de la carrera.

Es el suspiro y las lágrimas de, por fin, obtener la recompensa merecida. Esa que se ha ganado durante tres semanas en la carretera, siendo el mejor cada vez que picaba hacia arriba. Avisó a navegantes en Castellón, protagonizando con Pogacar un final espectacular en el sterrato y dos días después, con la caída del esloveno, se convirtió en el líder de la general, que ya no soltaría.

Mas no quiso ese día vestirse con el maillot de líder en el podio, en una señal de respeto al gran campeón de los últimos años. Sí que lo haría un día después, cuando de pleno derecho lograba un triunfo en Aitana que le convertía en favorito a llevarse esta edición de la ronda española.

Desde entonces, no ha tenido rival en la montaña, refrendando el rojo en Calar Alto y La Panadera. De allí salió la segunda semana con más de dos minutos de ventaja respecto a Roglic y Gall, afrontando los últimos días con margen para defenderse. Perdió sólo 33 segundos con Roglic en la contrarreloj, pero el veterano ciclista del Red Bull no fue capaz de superarle en las dos últimas etapas en alto.

El mallorquín aguantó en Peñas Blancas y dio un último bocado, definitivo, en El Alguacil. A los pies de la Alhambra ha certificado la virtualidad de su victoria. La Vuelta vuelve a quedarse en casa y Enric Mas logra por fin el reconocimiento soñado durante toda una carrera de altibajos. Por días como este domingo, todo, por duro que fuera, mereció la pena.