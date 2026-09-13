La Vuelta a España 2027 empezará en Santiago de Compostela, terminará en Madrid y cambiará de fechas

La Vuelta a España 2027 saldrá de Santiago de Compostela y terminará en Madrid. La organización de la carrera ha anunciado antes del inicio de la última etapa de esta edición del 2026. El motivo por el que saldrá de allí será por el año Xacobeo, que se celebra en 2027, y, como han anunciado, será una etapa en línea, en un guiño al Camino de Santiago. Además, se disputarán un mínimo de cuatro etapas en Galicia, tocando todas las provincias.

El recorrido se centrará, sobre todo, en la parte norte de nuestro país. Javier Guillén, director de la Vuelta a España, ha desvelado que no pasarán por Andalucía ni por el Levante, donde se ha centrado casi la totalidad de la carrera en este 2026. Comenzará más tarde de lo habitual, el 4 de septiembre, por el Supermundial que organizará la UCI, del 24 de agosto al 5 de septiembre.

Esto hará que no coincida con el GP de España de Fórmula 1 y regresará a Madrid. Independientemente de eso, Guillén ha afirmado que «ya está hablado» con el Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de albergar los dos eventos en el mismo fin de semana, puesto que el Gran Premio se celebrará en Madring hasta, mínimo, 2035.

El cambio de fechas, del 4 al 26 de septiembre, será eventual y en 2028 volverá a empezar el tercer fin de semana de agosto. El cambio puede ser positivo para probar cómo funciona, pero no se valora, por el momento, cambiar definitivamente sus fechas, puesto que la fecha actual en la que se celebra permite mayor presencia de público en las calles y las audiencias funcionan.

El punto de partida de 2027 era un secreto a voces. Santiago de Compostela dará el pistoletazo de salida a la edición número 82 de la ronda española, tras tres ediciones seguidas saliendo lejos de nuestro país, con Lisboa, Turín y Mónaco. Para 2027, en Año Santo, Xacobeo. La novedad es que será con una etapa en línea, aunque «no de transición», recorriendo puntos significativos del Camino de Santiago.

De esta forma, Santiago, final alternativo habitual a Madrid, vuelve pero para ser el punto de partida. Y lo hará en 2027 en una edición que recorrerá los principales puntos del norte de nuestro país, tras un año en el que no los han tocado.

La carrera ha dejado atrás las malas experiencias del pasado año en la capital y en este 2026 terminará sin problemas. La participación de Tadej Pogacar le ha devuelto el relumbrón que nunca debió perder, junto a la participación de otros habituales como Primoz Roglic –tetracampeón– y un Enric Mas que, tras cuatro podios en ediciones pasadas, asciende a lo más alto en esta. Pero ya se piensa en el futuro y la organización ha anunciado dónde será la salida de 2027. En él, también se ha anunciado que vuelve a Madrid. «No creo que el alcalde de Madrid se enfade si digo que terminará allí», ha finalizado Guillén.