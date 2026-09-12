Éxtasis final en La Vuelta: Mikel Landa consigue un triunfo espectacular en la etapa reina

Día grande, muy grande, para el ciclismo español en La Vuelta. Mikel Landa ha puesto el broche perfecto a la carrera en la que al fin un ciclista de nuestro país ha conseguido llevarse el triunfo en la general (Enric Mas). Landa, con un triunfo espectacular, se ha llevado la victoria en la considerada etapa reina de La Vuelta, la penúltima, con un final precioso en el Collado del Alguacil.

11 años después, Mikel Landa consiguió un triunfo de etapa en La Vuelta que le hace reencontrarse consigo mismo. El ciclista del Quick-Step, de 36 años, ha hecho vibrar a los aficionados españoles con una victoria tan preciosa como dura. En el grupo de los escapados, a siete kilómetros de la cima hizo un ataque clave con un esfuerzo titánico, dejando una de las imágenes que le acompañarán para toda su vida.

Era una etapa con un final inédito, ya que nunca se había subido a este Collado del Alguacil con más de ocho kilómetros al 9,8% de media. Un final épico a La Vuelta Ciclista en la que España recuperó su grandeza: Enric Mas cerró su triunfo en la general y Mikel Landa apareció para alzar los brazos y recordar que toda carrera siempre tiene un punto álgido.

Fue una jornada durísima. Por algo se consideró la etapa reina, que se guardó para el final de todo. Queda sólo una etapa, la que homenajeará a los triunfadores por las calles de Granada. La última competitiva era esta, con cinco puertos y un final en el Collado del Alguacil que La Vuelta se inventó y en el que Landa ganó en un triunfo que saborea, al fin, el ciclismo español.

Es la mayor fiesta del landismo en años. Mikel firmó en tierras granadinas su quinto triunfo de etapa en una carrera grande, con lágrimas en los ojos y emocionado por lo logrado en una etapa para el recuerdo del ciclismo español: ganó Landa la jornada, Mas alza los brazos del triunfo final.