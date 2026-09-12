VUELTA A ESPAÑA: 20ª ETAPA

¡Enric Mas ganador virtual de La Vuelta Ciclista a España 2026!

Enric Mas
Enric Mas. (EFE)
Daniel Calle
  • Daniel Calle
  • Madrigal de la Vera (Cáceres, 1993). Coordinador de la sección de deportes. Antes en El Mundo, El Español y El Debate. Una década informando sobre la actualidad deportiva.

¡Enric Mas es el ganador (virtual) de La Vuelta a España 2026! El ciclista español de Movistar hace historia y se lleva su primera grande. El corredor balear conquista la carrera por sorpresa, primero aprovechando la caída de Pogacar y después por méritos propios, tras ser consistente en todo momento. Es la victoria de su vida, el triunfo del ciclismo español, que ¡al fin! ve como uno de los nuestros gana nuestra Vuelta: desde Alberto Contador en 2014 no ganaba un español en La Vuelta Ciclista a España.

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