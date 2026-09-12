¡Enric Mas ganador virtual de La Vuelta Ciclista a España 2026!

¡Enric Mas es el ganador (virtual) de La Vuelta a España 2026! El ciclista español de Movistar hace historia y se lleva su primera grande. El corredor balear conquista la carrera por sorpresa, primero aprovechando la caída de Pogacar y después por méritos propios, tras ser consistente en todo momento. Es la victoria de su vida, el triunfo del ciclismo español, que ¡al fin! ve como uno de los nuestros gana nuestra Vuelta: desde Alberto Contador en 2014 no ganaba un español en La Vuelta Ciclista a España.

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