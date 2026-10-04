Dana White quiere una pelea entre Ilia Topuria y Pimblett en TUF: «Me encanta la idea»

Dana White no le hace ascos a la propuesta de Paddy Pimblett. El británico sugirió un combate con Ilia Topuria en The Ultimate Fighter. En la rueda de prensa del UFC 332, el presidente de la competición de MMA no descarta el choque, que tendría mucha potencia a nivel mediático: «Me encanta la idea, pero hay muchos factores que determinan cómo se desarrollan las cosas».

La rivalidad entre los dos peleadores sigue creciendo y podrían cerrarla en el famoso reality de televisión. El empresario estadounidense indica que todavía tienen que estudiar la viabilidad del choque: «No solo en The Ultimate Fighter, sino también en ciertas peleas y combates por el título. Ya veremos cómo se dan las fechas».

White sabe que el enfrentamiento tiene mucho potencial de viralidad, ya que ambos luchadores se manejan a la perfección con el micrófono. Además, su rivalidad se ha ido construyendo durante años, de hecho, en 2022 llegaron a las manos en un hotel de Londres. Pimblett tiene claro que se llevaría el duelo: «Ahora mismo no tengo ninguna pelea cerrada, pero me encantaría pelear contra Ilia Topuria. Le ganaré tan contundentemente que le mandaré de vuelta al peso pluma».

El reality podría dejar muchos momentos icónicos. El británico señaló que se impondría de la misma froma que Conor McGregor con José Aldo, con un KO espectacular en trece segundos: «Creo que protagonizaríamos una temporada brillante de The Ultimate Fighter porque lo sacaría de quicio, y cuando llegue el momento de la pelea, lo venceré tan rápido como McGregor venció a Aldo».

Ilia Topuria tiene que tomar una decisión

El hispano-georgiano está listo para volver a pelear después de su derrota ante Justin Gaethje en la Casa Blanca. Una revancha por el título sería la primera opción, pero parece que ese escenario tendrá que esperar. Otra de las opciones es un enfrentamiento con Arman Tsarukyan, que viene de ganar a Maurício Ruffy con un KO en el primer asalto.