Sánchez comparece en Moncloa a las 9 de la mañana decidido a convocar elecciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablará este lunes desde La Moncloa. Fuentes del Ejecutivo confirman que lo hará desde las escalinatas del edificio del Consejo y que será una «comparecencia institucional». Aunque desde el Ejecutivo no han adelantado el contenido de las palabras del líder socialista, sí que han asegurado que se ha cancelado el resto de la agenda oficial. Durante los últimos días, el presidente ha hablado con su entorno y está convencido de adelantar elecciones.

El presidente ha pasado el fin de semana pensando sobre si convoca elecciones. Entre otras personas, ha consultado a dirigentes de su partido, del Gobierno y de su confianza. Entre su núcleo duro está Félix Bolaños, Óscar Puente, Fernando Grande-Marlaska y Carlos Cuerpo y su jefe de gabinete, Diego Rubio.

Pedro Sánchez está decidido a convocar hoy elecciones generales para el 29 de noviembre. Tras el fin de semana que se había dado para pensarlo, el presidente del Gobierno se inclina por disolver las Cortes y poner fin a una legislatura que el portazo de Junts a los decretos de vivienda ha dejado sin mayoría parlamentaria.

La fecha cuadra con el calendario electoral. La ley fija la votación 54 días después de la convocatoria, así que si Sánchez firma mañana el decreto de disolución y se publica el martes en el BOE, los españoles votarían el último domingo de noviembre.

Sin los dos decretos de vivienda

El Congreso asestó este viernes una dura derrota parlamentaria a Sánchez al tumbar las dos normas que el Gobierno había aprobado para responder a la acampada de Sol contra sus políticas de vivienda. Se trataba de los dos decretos de vivienda que aprobó esta misma semana el Consejo de Ministros en plena ola de movilización por el desahucio de Maricaren y la posterior ola de protestas en diferentes ciudades españolas, pero que alcanzó su máximo exponente con la acampada en la madrileña Puerta del Sol.

Desde La Moncloa lamentaron la «oportunidad» perdida, porque admitieron que el contexto de «presión social» era favorable para que «el Parlamento fuera consciente de que las políticas son transversales y no ideológicas».

Entonces, desde el Ejecutivo reconocieron que venían «días de analizar lo que ha pasado». Sin embargo, desde Moncloa evitaban «hacer cábalas» y pedían «calma». Pero fuentes del Gobierno admitían que «no se puede descartar ninguna opción», como la convocatoria de comicios.

Las únicas palabras que pronunció este viernes el presidente fueron al final del debate de ambos decretos. Antes de la votación, Sánchez utilizó la potestad que le da el reglamento para hacer uso de la palabra. Con todos los diputados en el hemiciclo, se dirigió a PP, Vox y Junts para decirles: «La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan».