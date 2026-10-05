William Shakespeare, poeta y dramaturgo inglés, sobre la vejez: «Si los cambios de la fortuna no nos hiciesen conocer el escaso valor de la vida, nadie se resignaría a envejecer»

William Shakespeare dejó una de las reflexiones más melancólicas sobre el paso del tiempo: «Si los cambios de la fortuna no nos hiciesen conocer el escaso valor de la vida, nadie se resignaría a envejecer». El dramaturgo inglés, autor de El rey Lear y Macbeth, obras donde la vejez y la pérdida del poder ocupan un lugar central, no plantea aquí un consejo, sino una observación cruda sobre la condición humana.

Si la vida fuera siempre perfecta y feliz, nadie aceptaría la vejez ni la cercanía de la muerte, y todos se rebelarían contra el simple hecho de cumplir años.

Qué significa la frase de Shakespeare sobre la vejez y los cambios de la fortuna

Los «cambios de la fortuna», las pérdidas, las traiciones y las decepciones que la vida va acumulando, terminan por demostrar que las glorias terrenales son pasajeras. Ese desengaño progresivo es lo que, según Shakespeare, hace que la gente termine resignándose y aceptando el envejecimiento sin oponer resistencia.

Si la vida fuera un paraíso sin problemas, llegar a la vejez, con sus dolores físicos y la proximidad de la muerte, resultaría una tortura psicológica insoportable, y nadie querría abandonar esa existencia perfecta. Pero las desgracias que se acumulan con los años van quitando la ilusión poco a poco, y ese cansancio acumulado es precisamente lo que permite soltar la juventud sin resistirse a ella.

Shakespeare no ofrece aquí ninguna receta contra el sufrimiento, describe un mecanismo psicológico, son los golpes de la fortuna los que terminan haciendo aceptable el propio envejecimiento.

Quién fue William Shakespeare y por qué su obra sigue vigente

William Shakespeare (1564-1616) fue el dramaturgo y poeta más importante de la lengua inglesa, nacido en Stratford-upon-Avon. Escribió alrededor de 38 obras de teatro entre tragedias, comedias y dramas históricos, y retrató las pasiones humanas, el amor, los celos, la ambición, el poder y la vejez, con una profundidad que revolucionó el teatro de su época.

Además de dramaturgo, fue poeta y actor, escribió más de 150 sonetos y llegó a inventar cientos de palabras y expresiones que el inglés sigue usando hoy en día. Fue copropietario de la compañía teatral Lord Chamberlain’s Men, más tarde rebautizada como King’s Men, y participó en la construcción de The Globe, el teatro más famoso del Londres de su tiempo.

Entre sus tragedias más conocidas figuran Romeo y Julieta, Hamlet, Macbeth y El rey Lear, esta última centrada precisamente en la locura y la vejez. Sus comedias incluyen El sueño de una noche de verano y El mercader de Venecia, mientras que entre sus dramas históricos destacan Ricardo III, Enrique V y Julio César.