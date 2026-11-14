De Jong activa las alarmas: regresa a Barcelona tras sufrir molestias en la espalda con Holanda

Frenkie de Jong salta las alarmas en el Barcelona. El centrocampista ha abandonado la concentración de Holanda después de lesionarse en el partido de este viernes contra Grecia. Sufre unas molestias leves en la espalda, pero el futbolista no ha querido sufrir riesgos y ha regresado a España para comenzar su recuperación. Una noticia que hace que sea duda para el partido del próximo domingo en el Camp Nou contra el Villarreal.

El neerlandés fue titular y disputó la primera parte contra la selección griega. Sin embargo, unos dolores en la espalda hicieron que Xavi Hernández le dejase en el banquillo por precaución. Después de la valoración médica, De Jong se ha quedado fuera de la convocatoria para el partido del lunes frente a Alemania. El técnico catalán ya adelantó en rueda de prensa que no existía lesión, ya que solo se trata de unas molestias. «Frenkie de Jong ha estado experimentando algunos leves malestares físicos y se perderá el partido de visitante contra Alemania. Como medida de precaución, se ha decidido que no viaje a Berlín, ya que el encuentro del lunes llega demasiado pronto para el mediocampista», dijo el comunicado de Holanda.

Hay que recordar que el parte de lesiones de Frenkie alerta al Barcelona, ya que una rotura en el ligamento de la rodilla le dejó sin jugar alrededor de cuatro meses y temen que vuelva a pasar por enfermería. En los próximos días acudirá a las instalaciones del club para valorar el alcance de dichas molestias y si existe riesgo de lesión. Aún no está descartado para la próxima jornada de Liga y Hansi Flick cuenta con él para defender el liderato. De Jong había recuperado la titularidad con el Barça, pero este nuevo contratiempo hace que el técnico alemán tenga que volver a estar pendiente de cómo está después de estar con Holanda.