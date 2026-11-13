La investigación del ‘caso Negreira’ concluye sin que se constate la existencia de los informes por los que pagó el Barcelona

La instrucción del caso Negreira está a punto de cerrarse sin que se haya constatado la existencia de los informes o prueba alguna del asesoramiento arbitral por el que el Barcelona pagó 8,4 millones de euros al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Los dos últimos testigos han declarado este viernes. Gerard López, ex entrenador del Barcelona B, y Toni Alonso, ex delegado del filial, sí que han reconocido la existencia de los únicos informes que se han encontrado, los del hijo de Negreira, Javier Enríquez, que los cobró aparte, señalando que eran «útiles».

Es decir, el único asesoramiento arbitral que se ha podido confirmar es el del hijo del ex árbitro, por el que, según él mismo declaró en sede judicial, percibió unos 60.000 euros. ¿Por qué se pagaron entonces 8,4 millones de euros a Enríquez Negreira? Es lo que el Barcelona aún no ha conseguido explicar. Ese teórico asesoramiento arbitral no ha quedado acreditado durante los más de tres años de instrucción. No hay prueba alguna de ello.

Los entrenadores del primer equipo durante esa época, como Tata Martino, Luis Enrique o Ernesto Valverde han señalado que nunca vieron ningún informe. Los dos últimos lo hicieron ante la juez en calidad de testigos, puesto que son los que estaban en el cargo durante el periodo que se investiga y que no ha prescrito.

En el caso de Gerard López y Toni Alonso, ambos han declarado como útiles los informes de los que disponían que eran realizados –insistimos– por Javier Enríquez y no por su padre. «Sí, los utilizaba para tener un mayor conocimiento de los árbitros de esa categoría (Segunda B). Me llegaban a través del delegado o me los encontraba encima de la mesa. En algunas ocasiones hasta el propio Javier Enríquez me los entregó en mano», ha declarado Gerard ante la juez Alejandra Gil.

8,4 millones de euros sin justificar

El Barcelona pagó desde 2001 hasta 2018 un total de 8,4 millones de euros a José María Enríquez Negreira. Unos pagos que se debían a un presunto asesoramiento arbitral del que no hay constancia, puesto que los únicos informes arbitrales que se han encontrado son los del hijo del ex árbitro, Javier Enríquez, que declaró cobrarlos aparte de lo que percibía su padre. En 2018, coincidiendo con el cese de Negreira como vicepresidente del CTA, el Barça dejó de pagarle.

El propio Enríquez Negreira, que no ha podido declarar en esta fase de instrucción por el deterioro cognitivo que padece, sí que habló sobre esos pagos que percibió durante casi dos décadas. Fue el 19 de octubre de 2021, ante la Agencia Tributaria. Entonces, reconoció cuál era la intención del Barça al pagarle periódicamente: «Lo que el Fútbol Club Barcelona quería era asegurarse que no se tomaban decisiones en su contra».

Negreira, entonces, ya acusó indirectamente al Barcelona de querer influir en el arbitraje a través de él cuando fue interrogado por Hacienda. La versión del club ha sido totalmente distinta, intentando convencer de que este dinero se le pagó por unos presuntos informes arbitrales que, por otro lado, no se han encontrado y que ni siquiera llegaron a tener a su disposición los entrenadores del primer equipo.