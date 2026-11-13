El seleccionador de Cataluña intenta salvar al Barcelona en el ‘caso Negreira’: «Recibí los informes, eran útiles»

Gerard López, ex jugador y ex entrenador del Barcelona, y actual técnico de la selección autonómica de Cataluña, intenta salvar al equipo del que es aficionado en el caso Negreira. Según ha dicho en sede judicial este viernes, él sí recibió los supuestos informes arbitrales que José María Enríquez Negreira le hacía al Barcelona y que los utilizaba cuando era entrenador del filial culé.

López, ahora comentarista en varios medios de comunicación, fue entrenador del filial del Barcelona desde 2015 a 2018, los últimos tres años en los que el club azulgrana pagó a Negreira. Ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Gerard ha dicho que a él sí le llegaban esos informes y que les eran «útiles».

Esto va en línea contraria a lo que dijeron los entrenadores del Barcelona -primer equipo- de esa época, tanto Ernesto Valverde como Luis Enrique, que negaron que ellos tuvieran informes arbitrales y que nunca los recibieron ni usaron. Sin embargo, Gerard López, muy unido al Barcelona, intenta salvar la imagen del club azulgrana al asegurar que sí recibió esos informes.

Según su declaración en el juzgado, Gerard López dice que le eran «útiles» los informes porque en esa época no había VAR y le venían muy bien aspectos arbitrales. Ha añadido que, como los árbitros no eran muy conocidos, ya que no eran de Primera, esos supuestos informes tenían sentido y les ayudaban a conocer a los colegiados.

En esa declaración, el catalán ha explicado que todos los entrenadores querrían tener ese tipo de informes, pero se da la circunstancia de que ni Ernesto Valverde ni Luis Enrique, que eran los entrenadores del primer equipo del Barcelona, tuvieron esos informes ni tampoco los necesitaron.

Gerard López es, además de comentarista, seleccionador de Cataluña. Lleva 13 años en el combinado autonómico y está muy ligado al Barcelona. Además de Gerard López, también ha comparecido en el Juzgado de Barcelona Toni Alonso, ex delegado del filial del Barcelona, que ha repetido lo dicho por el seleccionador catalán.

Con las testificales de Gerard López y Toni Alonso prácticamente finaliza la instrucción del caso Negreira, pese a la petición del Real Madrid y la Fiscalía de prorrogar la misma otros seis meses, una opción que la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona desestimó en septiembre.