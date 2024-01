Negreira ya declaró ante Hacienda: «El Barcelona buscaba que no se tomaran decisiones en su contra»

José María Enríquez Negreira está citado a declarar ante el juez el próximo 21 de febrero, por los pagos que recibió del Barcelona durante los años 2001 y 2018. Lo hará en calidad de investigado por los delitos de cohecho, corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Aunque no será la primera vez que lo haga. Ya lo hizo en marzo de 2022, cuando la Agencia Tributaria le pidió explicaciones por los 7,6 millones que percibió.

Entonces señaló que el Barça «quería asegurarse que no se tomaban decisiones en contra». Queda por saber si mantendrá la misma versión cuando sea interrogado por el juez que instruye el caso. En su momento también reconoció que «cobraba del Barcelona» y no del CTA, del que era número dos: «No cobraba nada. Nunca he querido cobrar porque yo ya tenía mi empresa».

El ex vicepresidente de los árbitros fue requerido por Hacienda, con motivo del pago continuado del club azulgrana a su empresa, DASNIL 95. Según señaló Negreira entonces, esos pagos se debían a un «acuerdo verbal» entre la entidad y él mismo. También estaba implicado su hijo, Javier Enríquez, que según relató el ex árbitro elaboraba «pequeños informes arbitrales solicitados por encargo» de su padre para el Barça.

Además, negó entonces que ese dinero fuese para pagar al resto de miembros del Comité de Árbitros, ya fueran directivos o colegiados en activo, así como a mandatarios del Barça, puesto que señaló que se «destinaba a DASNIL o a mí mismo». Esta última versión contrasta con la revelación que hizo en su momento su ex mujer a OKDIARIO, puesto que señaló que ella no tiene constancia de ver los más de siete millones de euros que le abonó el Barcelona durante 17 años.

Negreira también negó entonces que tuviera algún tipo de contrato o documento en el que hubiera conclusiones de su asesoramiento y apuntó que las sucesivas directivas del Barcelona con las que trabajó «estaban tranquilos de que en el Comité Arbitral no había decisiones en contra» del club.

Los pagos del Barcelona a Negreira

El juez Aguirre que instruye la causa pone el foco en la influencia que pudiera tener el árbitro a la hora de decidir sobre los ascensos y descensos de los árbitros. Además, ha quedado patente en las declaraciones con varios de ellos que se reunían en sus viajes a Barcelona con el ex vicepresidente, estando aún en el cargo. De hecho, Iturralde González y su equipo comieron y cenaron con él un día antes de pitar un Clásico en el Camp Nou, en el que los culés ganarían 5-0 al Real Madrid.

Por si fuera poco, la Guardia Civil encontró en sus registros a la sede del CTA clasificaciones arbitrales, en las que se incluían los ascensos y descensos de la temporada, que estaban firmadas por Enríquez Negreira. Estos documentos confirman el poder que tenía el número dos del arbitraje durante la época en la que estaba a sueldo del Barça. De ahí que el magistrado haya apuntado a que la trama no se trate del «tradicional método de pago para un partido concreto», si no que fuera «una forma novedosa de posible retribución ilegítima a árbitros de fútbol» puesto que la retribución de los árbitros varía –y mucho– en función de la categoría en la que arbitren.