Negro y en botella, Negreira

Por si no hubiera indicios bastantes de que el ex número dos del Comité Técnico de Árbitros Enríquez Negreira pudo intervenir durante años en favor del Barcelona, club que contrató sus servicios, OKDIARIO ofrece hoy una prueba más de los tejemanejes del ex colegiado y su hijo: Negreira invitó a cenar a Iturralde González y a su equipo arbitral al completo el día anterior a pitar el Clásico en el que el Barcelona ganó 5-0 al Real Madrid.

Así se desprende de la declaración ante la Guardia Civil de su árbitro asistente en aquel encuentro, el colegiado Jon Núñez Fernández, quien confirmó la existencia de la cena. Una cosa es que en aquel partido los azulgrana exhibieran una notoria superioridad, como reflejó el marcador, y otra que en la víspera del encuentro quien cobraba del Barcelona, como está más que acreditado, invitara a cenar al equipo arbitral. Ello no hace otra cosa que acrecentar las sombras de sospecha sobre el escándalo de la supuesta compra de partidos.

Los hechos acontecieron de la siguiente manera: el 29 de noviembre de 2010, el ex polémico árbitro pitó el Clásico del Camp Nou. Un duelo desigual que se saldó con una contundente victoria azulgrana. Pero lo deportivo -en este caso la superioridad azulgrana- no impide que resulte de todo punto inquietante que quien cobraba del club catalán invitara al equipo arbitral al completo.

«Preguntado… para que diga si conoce a José María Enríquez Negreira y, en su caso, qué relación ha tenido con él, Núñez Fernández admite que sí le conoce, y que la relación ha sido meramente por la actividad profesional, salvo una cena y una comida el 29 de octubre de 2010, en la que José María Enríquez Negreira les llevó a un restaurante de la que en ese momento era pareja de José María, y que en esa comida y esa cena estaban también los árbitros Iturralde González, Roberto Díaz e Istúriz Latorre y otros árbitros de categorías inferiores de Cataluña». No hay más preguntas, señoría.