OKDIARIO convierte a Iturralde González en tendencia tras la exclusiva sobre la cena con Negreira

OKDIARIO convirtió a Eduardo Iturralde González en trending topic a los pocos minutos de publicar una exclusiva en la que desvelaba que el ex colegiado vasco y todo su cuerpo arbitral fueron invitados a comer por José María Enríquez Negreira, el entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) que recibió pagos por parte del Barcelona, el 28 de noviembre de 2010, el día anterior a cuando los culés se impusieron por 5-0 al Real Madrid en un Clásico de Liga cargado de polémica. Su nombre rápidamente pasó a ser tendencia y objeto de críticas en las redes sociales.

El antiguo árbitro de Primera División nunca ha tenido problemas en criticar con dureza al Real Madrid desde que se retiró del arbitraje profesional. Por eso, el nuevo episodio destapado por este periódico ha incendiado las redes y los usuarios no pararon de publicar mensajes con el nombre de Iturralde durante toda la tarde de este viernes.

El nombre del vasco fue uno de los 10 más buscados en España después de conocerse que fue convidado por Negreira antes de una de sus actuaciones más polémicas de su carrera en el fútbol. Algunos usuarios recordaron un penalti no pitado sobre Cristiano Ronaldo en ese Clásico de 2010 en el Camp Nou y otros comenzaron a explicarse muchas de las decisiones de Iturralde en ese y otros partidos.

Ahora que sabemos que Iturralde González y sus asistentes fueron invitados a comer y cenar por Negreira después de este partido, entendemos mejor que no pitase este penalti. El famoso 5-0 es otra estafa culé. pic.twitter.com/nRtAjFr7VY — ᴍᴀɴᴜ. (@ESnomanu) January 12, 2024

Las menciones a OKDIARIO se repitieron una y otra vez durante las horas posteriores a la exclusiva, pues uno de los árbitros que más perjudicó a los blancos durante su larga etapa pitando en España había sido invitado por la persona del CTA a la que el Barça emitió pagos durante años, Negreira. Otras personas se preguntaban cómo durante tantos años nunca se hablase del nombre de una persona que manejaba tantos hilos en el fútbol español.

Que en 30 años el nombre de Negreira ni se mencionase en prensa, TV, etc es de absoluta coña. Un tío que estaba manejando todo el fútbol español y casi nadie sabía de su existencia. Esto ya no va de Iturralde solo, aquí está metido en el ajo todo dios. Da miedo. — gam (@mbafraudee) January 12, 2024

Toda España habla de Iturralde

Sin duda, el nombre de Iturralde estuvo en boca de toda España este viernes después de la exclusiva de este periódico, que generó miles y miles de interacciones. Algunos incluso recordaron unas palabras del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en las que se dirigía al ex árbitro de esta forma: «Usted ha sido árbitro. Debe tener alguna mala conciencia porque tiene que defenderse de algo cuando no le he dicho nada».

Iturralde pasó a la televisión y a la radio poco después de su retirada. Hace unos años protagonizó un momento que se comentó bastante tras el polémico gol de Luis Suárez contra el Leganés en el que cometió una grave falta por un rodillazo sobre el portero, Iván Cuellar. Sobre esta acción, de la que se ha vuelto a hablar este viernes, el vasco dijo que las «imágenes» eran «superborrosas», cuando se podía ver perfectamente cómo el uruguayo se llevaba por delante al meta ‘pepinero’.

Iturralde González y las "imágenes superborrosas". Suárez le arranca la cara a Pichu Cuéllar y el gol sube al marcador. Hubo que esperar 48h a verlo bien porque en España hurtaron las imágenes (@MiguelSerranoTV) Así renegaba @itu_edu en la TV #barcagate pic.twitter.com/todNdKGjaJ — Rafa RNMJ Real Madrid (@RafaRNMJ) January 12, 2024

Muchos otros recordaron un famoso episodio que se desveló la semana pasada. El antiguo delegado de campo del Sevilla, Cristóbal Soria, relató su encuentro con el colegiado. Se produjo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán el mismo día en el que el Barcelona ganó por 2-6 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

«Iturralde nos arbitraba a nosotros en el partido contra el Villarreal, que fue justo después del Madrid-Barça. Fue el famoso 2-6. Cuando acabó el partido del Bernabéu, me fui hasta el vestuario de los árbitros y le grité: ‘¡Itu, que le han metido 6 al Madrid!’. Y nos dimos un abrazo», desveló. Este lo acabó desmintiendo, pero tras la información de este viernes es una anécdota que todo apunta a ser cierta.