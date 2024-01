Negreira invitó a comer y cenar a Iturralde y los linieres que pitaron el 5-0 del Barça al Madrid en 2010

José María Enríquez Negreira invitó a comer y a cenar a Iturralde González y a su equipo arbitral al completo el día anterior a pitar el Clásico en el que el Barcelona ganó 5-0 al Real Madrid. Así se desprende de la declaración ante la Guardia Civil de su árbitro asistente en aquel encuentro, el colegiado Jon Núñez Fernández, a la que ha tenido acceso OKDIARIO. En ella, afirma que el que fuera número dos del Comité Técnico de Árbitros, y que entonces estaba a sueldo del Barça, les llevó al restaurante de su pareja. Por su parte, Iturralde señaló en su testificación no recordar esos hechos.

El 29 de noviembre de 2010, el ex polémico árbitro pitó el Clásico del Camp Nou. Un duelo en el que los azulgranas ganaron 5-0 al equipo dirigido por Mourinho. El encuentro, además, se saldó con ocho amonestados por parte del Real Madrid, en el que además Sergio Ramos terminó expulsado. Xavi, Pedro, Villa en dos ocasiones y Jeffren fueron los goleadores de un encuentro en el que el Barça venció.

Iturralde González estuvo asistido en aquel partido por Roberto Díaz Pérez del Palomar y Jon Núñez Fernández, mientras que Asier Istúriz Latorre fue el cuarto árbitro. Según desvela uno de los linieres de aquel partido, los cuatro comieron y cenaron con Enríquez Negreira el día anterior al partido, en unas veladas celebradas en el restaurante que regentaba la pareja del ex vicepresidente de los árbitros, que por aquel entonces estaba en el cargo y cobraba del Barcelona por elaborar unos supuestos informes arbitrales.

«Preguntado… para que diga si conoce a José María Enríquez Negreira y, en su caso, qué relación ha tenido con él, manifiesta que sí le conoce, y que la relación ha sido meramente por la actividad profesional, salvo una cena y una comida el 29 de octubre de 2010, en la que José María Enríquez Negreira les llevó a un restaurante de la que en ese momento era pareja de José María, y que en esa comida y esa cena estaban también los árbitros Iturralde González, Roberto Díaz e Istúriz Latorre y otros ábitros de categorías inferiores de Cataluña», recoge la testificación de Núñez Fernández.

De la declaración se desprende un error a la hora de concretar la fecha, puesto que Núñez dice que fue el 29 de octubre en lugar del 29 de noviembre. Sin embargo, Iturralde fue preguntado sobre este mismo hecho en instancias de la Guardia Civil y en él sí que se detalla que fue el partido disputado el 29 de noviembre de 2010, en el que tanto él, como los tres colegiados presentes en esa comida y esa cena, fueron los integrantes del equipo arbitral. El escrito dice lo siguiente: «No recuerda haber comido o cenado con Enríquez Negreira después de un partido entre el Barcelona y el Real Madrid (5-0) y menos comer y cenar el mismo día».

Iturralde, un mes sin pitar antes de cenar con Negreira

Eduardo Iturralde González estuvo un mes sin arbitrar justo antes del Clásico de 2010. Pitó un partido entre el Real Madrid y el Deportivo de La Coruña que terminó con victoria por 6-1 de los madridistas. Después, desapareció de las designaciones. Aquel choque tuvo lugar en la jornada 6 del campeonato y hasta la 10 no volvería a arbitrar un encuentro. Algo extraño, puesto que lo normal era –y es– que los árbitros sólo descansen una jornada entre partido y partido. Su ausencia se podría deber o a una lesión o bien a una nevera tras la victoria del Real Madrid.

Aquel duelo ante el Dépor en el Bernabéu se disputó un 3 de octubre y no fue hasta el 8 de noviembre cuando volvió a pitar en Liga. Por ello, no había ningún motivo para que ni él, ni su equipo arbitral se encontraran en Barcelona el 29 de octubre, fecha en la que Núñez Fernández dice haber comido y cenado con Negreira. Sí que estuvieron en la Ciudad Condal un mes después, puesto que fueron designados para arbitrar el Clásico.

Además, se da la circunstancia de que, tras un mes sin arbitrar tras el 6-1 del Madrid al Deportivo, el siguiente partido en el que pitó a los madridistas fue el 5-0 del Clásico en el Camp Nou. El Barcelona se llevó un partido clave en la lucha por el título y lo hizo con Iturralde al frente. Ese mismo día, el vasco y el trío arbitral que le acompañaba cenaron con el que era su jefe, un Enríquez Negreira que llevaba prácticamente una década recibiendo pagos por parte del conjunto culé.

Uno de los peores árbitros para el Real Madrid

Eduardo Iturralde González destacó en su etapa como colegiado por ser uno de los más contrarios al Real Madrid. De hecho, es el árbitro con el que el conjunto blanco más veces ha perdido en su estadio, en seis ocasiones. De los 49 partidos en los que pitó al conjunto blanco, únicamente se saldaron con victoria madridista 30, empatando cinco y perdiendo en 14.

Esto decía Iturralde González sobre Enríquez Negreira hace unos meses: «Negreira era un fulero que vendía humo y el Barça, el tonto que se lo compró. Cuando decimos que Enríquez Negreira no pintaba nada, es verdad. Claro que es vicepresidente, pero igual que él también había otros. Todos ellos podrán influir hasta donde lleguen, pero guste o no, el CTA es muy presidencialista. Ha sido antes, lo es ahora y veremos a ver cómo es en un futuro. Hasta que los árbitros no sean independientes, va a seguir todo igual».