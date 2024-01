Iturralde critica los aciertos del VAR en el Real Madrid-Almería: «No entiendo que entre…»

Eduardo Iturralde González volvió a las andadas con sus opiniones en contra del Real Madrid y negó los aciertos y las correcciones del VAR a los errores de Hernández Maeso sobre el césped del Santiago Bernabéu durante el Real Madrid-Almería. Tres aciertos del VAR que permitieron una remontada épica del Real Madrid contra el cuadro andaluz por 3-2.

El ex árbitro español comentó las acciones polémicas tras el partido y afirmó que tanto el VAR como el colegiado se habían equivocado en dos de las tres acciones revisadas. Una vez más, Eduardo Iturralde volvió a las andadas para ir en contra de los blancos.

«El balón le pega en el brazo, pero hay una falta previa. Sería penalti, pero para mí hay falta previa de Joselu. Tendría que haber pitado la falta», comentó Eduardo Iturralde en la Cadena SER sobre el penalti pitado a favor del Real Madrid que transformó Jude Bellingham para colocar el 1-2 contra el Almería.

Sobre el gol de Vinicius que puso el 2-2 en el Bernabéu, y que también fue revisado por el VAR tras ser anulado en un primer momento, Iturralde afirmó que «depende de la perspectiva que cojas, parece que le pega en el hombro o en el brazo. No tengo certezas. Tengo dudas. No es clara para nadie. No entiendo que entre el VAR. Se extralimita».

🚨⚽️ @itu_edu, sobre el polémico #RealMadridAlmería ⏱️57' ¿Penalti por mano de Kaiky? "Hay FALTA PREVIA de Joselu" ⏱️61' ¿Gol anulado a Arribas por falta previa de Lopy? ⏱️67' ¿Gol de Vinicius que el árbitro considera que fue con el hombro? "NO entiendo que entre el VAR" pic.twitter.com/nH06NgpneH — Carrusel Deportivo (@carrusel) January 21, 2024

En la segunda mitad, Hernández Maeso necesitó del VAR en tres ocasiones. La primera de ellas fue por una mano en el área del Almería. Kaiky saltaba con Joselu buscando despejar un centro y el balón le impactaba claramente en su brazo, que estaba extendido. Tras ver la acción, Hernández Hernández, que estaba en la sala VOR, llamó al colegiado para que acudiera a verlo y el extremeño pitó penalti. El propio Bellingham sería el encargado de recortar distancias en el marcador.

También tuvo que intervenir en el que hubiera sido el 1-3 del Almería. Arribas volvía al Bernabéu y lo hacía con gol. Sin embargo, de nuevo le llamaban desde el VAR. Hernández Maeso no había visto, pese a estar justo enfrente de la acción, una clara falta de Lopy a Bellingham por un manotazo en la cara en una disputa. Una falta que anulaba todo lo de después y, por tanto, el gol del canterano madridista.

Posteriormente, Vinicius marcaba el que era el gol del empate a dos, pero Hernández Maeso entendía que había mano del futbolista en el remate. De hecho, se señalaba el codo para explicar el motivo por el que anulaba el tanto. De nuevo, le llamaban desde Las Rozas para revisar la jugada. En las repeticiones queda claro que al madridista no le pega en el codo, sino que el balón parece que le da en una zona límite entre el deltoide y el bíceps. Al final, concedió el gol.

Negreira invitó a comer a Iturralde antes de un Clásico

El pasado 12 de enero, OKDIARIO desveló que José María Enríquez Negreira invitó a comer y a cenar a Iturralde González y a su equipo arbitral al completo el día anterior a pitar el Clásico en el que el Barcelona ganó 5-0 al Real Madrid. Así se desprende de la declaración ante la Guardia Civil de su árbitro asistente en aquel encuentro, el colegiado Jon Núñez Fernández, a la que tuvo acceso este periódico. En ella, afirma que el que fuera número dos del Comité Técnico de Árbitros, y que entonces estaba a sueldo del Barça, les llevó al restaurante de su pareja. Por su parte, Iturralde señaló en su testificación no recordar esos hechos.