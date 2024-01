La Guardia Civil encontró en los registros realizados en la sede del Comité Técnico de Árbitros clasificaciones arbitrales firmadas por José María Enríquez Negreira. Así lo detalla un documento al que ha tenido acceso OKDIARIO. El ex vicepresidente de los árbitros no sólo comunicaba los ascensos y descensos, como han querido vender diversos miembros del colectivo arbitral, sino que también era el encargado de ponerles nota. Algo que ya daba por hecho el juez Aguirre, instructor del caso, y de lo que tiene pruebas desde el pasado mes de septiembre, que es cuando se entró en Las Rozas y se encontraron diversos documentos que lo demuestran.

El que fuera número dos del arbitraje español y que estuvo a sueldo del Barcelona durante parte de esa etapa, era uno de los encargados de evaluar la labor de los colegiados en los partidos para los que eran designados. Esas calificaciones servían para decidir quiénes eran los que, al término de una temporada, ascendía, descendían, se mantenían en la categoría o incluso pasaban a ser árbitros internacionales.

Según los documentos a los que ha tenido acceso OKDIARIO, la Guardia Civil encontró varios documentos en el sótano de la sede de la Real Federación Española de Fútbol, donde se encuentran las oficinas del CTA. Durante las casi 11 horas que los agentes estuvieron buscando archivos y documentación relacionada con el caso Negreira, encontraron hasta «comunicaciones dirigidas a árbitros, relativas a cambio de categoría». Esos archivos incluían «clasificaciones firmadas» y, entre los firmantes, se encontraba Enríquez Negreira.

En concreto, el documento detalla parte de lo que se encontró en el registro, destacando lo siguiente: «En papel, fundamentalmente carpetas y facturas como se reseñan: 10 carpetas de cartón, referidas a diferentes árbitros y que contienen el expediente personal y baja de los mismos […]; 5 comunicaciones dirigidas a árbitros, relativos a cambio de categoría y que adjuntan clasificaciones de los mismos firmados, entre otros, por el sr. Negreira, al menos en apariencia».

Negreira firmaba las clasificaciones de los árbitros

Las sospechas del juez que instruye el caso, el magistrado Joaquín Aguirre, giran en torno al sistema de ascensos y descensos de los árbitros, dada «la posible influencia directa o indirecta» que Negreira pudo «ejercer sobre los árbitros de fútbol en respuesta a los pagos efectuados» por el Barça. Y, tras los registros que ordenó en las oficinas del Comité de Árbitros, situadas en la sede de la RFEF, han quedado confirmadas.

Cabe recordar, que en uno de los autos de la instrucción señala que, debido a su posición, esto podría constituir «una forma novedosa» de amaño de encuentros alejada «del tradicional método de pago para un partido concreto». Ese método consistiría en designar árbitros «afines» para diversos partidos, puesto que Negreira era uno de los encargados de «clasificar técnicamente a los árbitros a tenor de las correspondientes evaluaciones».

En esas evaluaciones, de los que ahora el juez tiene pruebas de que estaban supervisadas por Enríquez Negreira, se aplicaba el famoso «índice corrector», llamado por muchos árbitros «índice corruptor», que consistía en una forma subjetiva de calificar las actuaciones de los colegiados. Además, entre las funciones del ex directivo del CTA se encontraría la de designar a los delegados informadores, cuyo cometido no es otro que «observar y calificar las actuaciones de los colegiados», lo que refuerza la tesis del juez sobre la influencia de Negreira en los árbitros.

El CTA «desconocía» las funciones de Negreira

Los documentos a los que ha tenido acceso este periódico demuestran que desde el Comité Técnico de Árbitros, con su actual presidente, Luis Medina Cantalejo, a la cabeza, mintieron a la hora de restar importancia a las funciones de Enríquez Negreira. Cuando explotó el escándalo del pagó de 7,6 millones de euros del Barça al ex número dos de los colegiados, desde el colectivo arbitral se limitaron a señalar que era una persona que «estaba en la sombra» y que comunicaba los ascensos y descensos, pero que no era uno de los encargados de evaluar a los árbitros.

Ahora, después de revelarse que la Guardia Civil encontró clasificaciones arbitrales firmadas por Negreira, se demuestra que las palabras de Medina Cantalejo sobre las funciones del ex árbitro eran falsas. «No conocíamos muy bien su cometido. Nos veíamos dos veces al año. El contacto que tenía con los árbitros era mínimo. No sabemos qué competencias tenía», señaló entonces. También se limitó a decir que, pese a que él ejerció durante parte de esos años como adjunto al director técnico, no tuvo «mucha comunicación» con Negreira.

El Barça «se beneficiaba» de los pagos

Por si fuera poco, a lo largo de la instrucción, el magistrado Aguirre ha reconocido que el Barcelona pagó durante 17 años a Enríquez Negreira debido a que consideraban que sus intereses se satisfacían, puesto que llegaron a elevar progresivamente las cuantías de esos abonos al ex vicepresidente arbitral. «Se presume por pura lógica que el FC Barcelona no pagaría al vicepresidente Negreira en torno a 7 millones de euros desde el año 2001 si no le beneficiara», relata en uno de sus escritos.

Ese supuesto beneficio en favor del Barcelona habría llevado al resto de equipos a sufrir un perjuicio directo, lo que llevó al juez a denegar la petición del club catalán de impedir que el Real Madrid se personara en la causa como afectado. Aunque los blancos no son los únicos que lo hicieron, puesto que el resto de clubes de Primera y Segunda División también lo están, puesto que acudieron a los tribunales de forma conjunta con la Liga.