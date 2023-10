El juez del ‘caso Negreira’ rechaza otra vez al Barça como acusación particular y señala a Laporta

El magistrado Joaquín Aguirre, juez que está llevando el caso Negreira ha emitido un nuevo auto en el que rechaza la personación del Barcelona como acusación particular al considerar que la petición del conjunto azulgrana supone «fraude de ley». Además, el juez informa que Joan Laporta también habría participado en los pagos que se están investigado a José María Enríquez Negreira entre 2001 y 2018.

Y es que el Barcelona había pedido personarse como acusación particular en este procedimiento con el objetivo de acusar a los dos ex presidentes del conjunto azulgrana antes de Joan Laporta. Se hablaba de que tanto Josep María Bartomeu como Sandro Rosell había incurrido en un delito de administración desleal. No obstante, Joaquín Aguirre ha rechazado esta petición al carecer de lógica.

Es el propio Aguirre el que reconoce que por el momento no se le ha imputado ningún delito a Joan Laporta, pero reconoce que el único motivo a ello es que se ha llevado a cabo»la aplicación de las reglas de la prescripción delictiva».

Por otro lado, Joaquín Aguirre pone de manifiesto que Joan Laporta también efectuó «pagos a la familia Negreira a través de las sociedades que estos utilizaron como interpuestas. Por tanto, la conducta de Laporta a este respecto es idéntica a la de los presidentes posteriores».

Este nuevo auto emitido por el juez de la causa argumenta que aceptar la solicitud del Barcelona en el caso Negreira atentaría «gravemente contra el espíritu ético» de las normas aplicables a la personación, teniendo en cuenta «que el actual presidente del FC Barcelona es el que designa, bien directamente, bien a través de otras personas de menor rango, a quienes componen el equipo jurídico que representa el FC Barcelona en las presentes diligencias previas».

«Contrario a toda ética»

Y es que este auto supone un duro mazazo para Joan Laporta. Joaquín Aguirre no entiende como el actual presidente del Barcelona acusa a sus antecesores de estos delitos cuando, según el juez, existen indicios sobrados de que cometió los mismos hechos. Por estos hecho se refiere en haber formado parte de la directiva que pagó grandes cantidades de dinero a José María Enríquez Negreira entre 2001 y 2018.

«Resulta contrario a toda ética que quien cometió unos actos idénticos a los de los posteriores presidentes pretenda personarse en la causa ejerciendo la acusación particular bajo el instrumento jurídico del FC Barcelona», añade el juez, «como si este fuera una entidad abstracta con un ‘yo’ propio ajeno al de los directivos del club».