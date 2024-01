Todas las perlas de Iturralde en el ‘caso Negreira’ y contra el Real Madrid

Eduardo Iturralde González era uno de los árbitros más temidos por el Real Madrid durante su larga etapa en Primera División. Su arbitraje en el Clásico del Camp Nou que acabó 5-0 a favor del Barcelona en 2010 fue muy polémico y este viernes OKDIARIO ha destapado que ese 29 de noviembre tanto él como su cuerpo arbitral al completo fueron invitados a comer y a cenar por José María Enríquez Negreira, el entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). Años después de su retirada, el colegiado vasco se sigue acordando habitualmente del club blanco.

Es sorprendente, pero Iturralde nunca ha tenido problemas en ocultar su antimadridismo y tiene una amplia lista de perlas en contra del Real Madrid. En sus palabras más recientes sobre el caso Negreira afirmaba que el juez Joaquín Aguirre se había «inventado toda una historia» y que ahora «está buscando pruebas para hacerla realidad». De hecho, ya en 2021, el ex árbitro de la Liga española pilló a todo el mundo por sorpresa cuando afirmó sin ningún tipo de reparo que «el 90% de los árbitros son del Real Madrid».

«Les guste o no a los del Barcelona, menos en Cataluña, el 70% de la población es el del Real Madrid. Ahora hay más del Barça, los jóvenes han cogido los títulos de Guardiola, pero antes de la era Messi, ¿cuánta gente era del Madrid en España? ¿El 70%?», continuó explicándose. Sin embargo, para no levantar sospechas, finalizó su discurso de la siguiente forma: «A mí me da lo mismo cualquiera de los dos, yo soy del Athletic».

La comparación de su balance contra Real Madrid y Barcelona también es llamativa. De los 49 partidos que le pitó a los blancos perdieron 14, mientras que los culés sólo cayeron derrotados en cuatro de las 39 ocasiones en los que fueron arbitrados por Iturralde. Otras de sus declaraciones polémicas llegaron tras el derbi de Liga del pasado mes de septiembre, cuando Alberola Rojas perjudicó gravemente al equipo de Carlo Ancelotti con algunas de sus decisiones.

Críticas sin sentido al Real Madrid

Ese 24 de septiembre, el Real Madrid cayó por 3-1 en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid y consumó su primera y única derrota de la temporada hasta la fecha. Las críticas al árbitro desde su televisión oficial enfadaron y mucho a Iturralde, que se pasó de rosca y salió dos días después a pedir públicamente a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que presentara una denuncia con efectos inmediatos porque en su opinión estaban generando «violencia».

«Creo que la Federación, ya que Real Madrid TV pertenece a un club, tendría que denunciar porque la ley del deporte lo recoge porque lo que está haciendo Real Madrid TV es generar violencia. Algún día va a pasar algo a un árbitro y nos vamos a echar las manos a la cabeza y no va a pasar nada», dijo Iturralde. El propio Alberola volvió a ser designado para arbitrar el derbi de la Supercopa de España, que sí acabó con victoria para el Real Madrid por 5-3.

«Ese tipo de declaraciones antes y después de los partidos no son para analizar acciones donde te puedes equivocar y lo dices tranquilamente porque el error está ahí. El tono de esas declaraciones, el tono de esos vídeos, el mensaje de esos vídeos son para generar violencia y Real Madrid TV genera violencia», clamó en el diario AS.

«El día que pase algo nos vamos a echar las manos a la cabeza. Pero como es una televisión de club, la RFEF y el CTA, en vez de estar escondidos, lo que deben hacer es denunciarlo porque es muy grave lo que están haciendo. Una cosa es que analicen, que digan los errores que hay, perfecto, pero el mensaje que se manda no es polémica, eso es violencia hacia el colectivo arbitral y algún día nos vamos a echar las manos a la cabeza», finalizó.

La anécdota de Cristóbal Soria con Iturralde

El antiguo delegado de campo del Sevilla, Cristóbal Soria, relató la semana pasada un episodio que se produjo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán el mismo día en el que el Barcelona ganó por 2-6 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. «Iturralde nos arbitraba a nosotros en el partido contra el Villarreal, que fue justo después del Madrid-Barça. Fue el famoso 2-6. Cuando acabó el partido del Bernabéu, me fui hasta el vestuario de los árbitros y le grité: ‘¡Itu, que le han metido 6 al Madrid!’. Y nos dimos un abrazo», desveló.