El historial contra el Madrid de Alberola Rojas, el árbitro que pagó 7.400 euros al hijo de Negreira

El Real Madrid volverá a verse las caras con Javier Alberola Rojas en el derbi madrileño de la Supercopa de España. El colegiado ciudadrealeño es uno de los árbitros en activo con el que los madridistas tienen peor porcentaje de victorias y uno de los colegiados que pagó al hijo de Negreira por los cursos de coaching. En concreto, el conjunto blanco ha ganado sólo la mitad de los partidos en los que les ha pitado. Cuatro victorias en ocho encuentros, con un empate y tres derrotas es el balance que presenta el club desde que en 2018 se cruzaran con él por primera vez.

Los dos últimos partidos que el Real Madrid ha disputado bajo el mando de Alberola Rojas, han acabado en derrota. El primero de ellos fue ante el Villarreal el pasado curso en el Bernabéu, mientras que el otro fue el polémico derbi del Metropolitano en el que su actuación indignó a los de Ancelotti.

Ante el Villarreal, los madridistas perdieron por 2-3. La actuación de Alberola Rojas pasó prácticamente desapercibida, salvo por una acción que pudo dar el empate al Real Madrid. El árbitro pitó una mano de Mandi en el área, pero desde el VAR le llamaron para que comprobara la jugada y terminó anulándolo.

Más polémica hubo en el derbi madrileño que enfrentaba a los dos semifinalistas de la Supercopa en la jornada 3 de la Liga EA Sports. El colegiado castellano-manchego dio validez a un gol de Morata en los primeros minutos, pese a que al inicio de la jugada se cometía una clara falta sobre Bellingham que presenció a escasos metros.

No fue la única acción discutible. Alberola Rojas decidió anular un gol de Camavinga al borde del descanso que habría puesto el 2-2 en el marcador. Lo hizo por un fuera de juego posicional de Rüdiger, que no intervino en la jugada. El colegiado consideró que la posición del alemán condicionaba a la defensa rojiblanca, aunque lo cierto es que Hermoso estaba haciéndole penalti, y decidió que el gol no subiera al marcador.

Aún quedaba una jugada más con la que los madridistas terminaron indignados. Fue en el descuento de una primera parte para el olvido de Alberola Rojas. El de Ciudad Real sacó a Giménez una amarilla tras una dura falta sobre Rodrygo que desde el conjunto blanco no entendieron. Los hombres de Ancelotti consideraron que la acción debió suponer una sanción más grave y que el central uruguayo tenía que haber sido expulsado.

Alberola Rojas pagó 7.4000 al hijo de Negreira

Javier Alberola Rojas es uno de los colegiados con mayor proyección del fútbol español y prueba de ello es su rápido ascenso. Con apenas 26 años se convirtió en árbitro de Primera División, siendo el segundo más joven en lograrlo en la historia, tras Brito Aceo. Tras ocho temporadas, con 32 años, ha sido designado como árbitro internacional, lo que le permitirá pitar partidos organizados por UEFA y FIFA.

Pero el colegiado ha estado también inmerso en escándalos, puesto que aparece en el caso Negreira como uno de los árbitros que pagó por cursos de coaching al hijo del que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Como reveló OKDIARIO en exclusiva, Alberola abonó a Javier Enríquez una cantidad de 7.400 euros, aunque esos pagos se produjeron entre noviembre de 2018 y diciembre de 2019, cuando ni padre, ni hijo estaban ya a sueldo del Barcelona.