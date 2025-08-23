El misterioso mensaje de Sergio Ramos que comparte hasta Mbappé

Sergio Ramos ha lanzado un mensaje en redes sociales que ha dejado mucho misterio. El histórico capitán del Real Madrid ha sembrado las dudas al compartir varios vídeos de una furgoneta circulando por Cibeles y por las inmediaciones del Santiago Bernabéu con una leyenda: «Tú me pediste que vuele… SR93». Hasta Mbappé ha reaccionado a la presencia de este vehículo por la capital de España.

El futbolista se encuentra en México aún, inmerso en plena temporada con Rayados de Monterrey. De hecho, en la noche del sábado, su equipo se enfrenta al Nexaca. Sin embargo, el viernes dejó ver un mensaje de lo más enigmático por Madrid. Algo que ha dejado muchas dudas sobre qué será lo que está preparando el que fuera capitán del Real Madrid y de la Selección.

Mientras que Ramos compartía una publicación de una furgoneta dando vueltas por los dos lugares más icónicos del madridismo, como son Cibeles y Bernabéu, él se encontraba concentrado con Monterrey. De hecho, horas después, ha publicado varias imágenes en las que se ejercita junto al resto de compañeros, de cara al próximo partido que tendrá su equipo.

Además, en los últimos días ha publicado varias cosas con el mismo mensaje. El futbolista ha dejado unas cuantas imágenes en su Instagram, en las que da a entender que está preparando algo misterioso. El mismo mensaje de «tú me pediste que vuele» lo ha compartido como si fuera un tatuaje en su espalda y, también, portándolo en una gorra.

Además de ser compartido por Kylian Mbappé, ha cogido fuerza la posibilidad de que pueda tratarse de algo relacionado con la música, puesto que han reaccionado a ello dos de los amigos de Ramos. Uno de ellos ha sido el cantante Omar Montes, mientras que el otro ha sido el productor musical Ovy on the Drums.