Real Madrid – Atlético de Madrid: superderbi en Arabia

Si cada derbi es súper, cuando de por medio está la Supercopa de España mucho más. Real Madrid, vigente campeón de la Copa del Rey, y Atlético de Madrid, tercer clasificado en la pasada Liga y con derecho a jugar esta competición por el subcampeonato de los blancos, se ven las caras en el Al -Awwal Stadium, casa de Cristiano Ronaldo, en las semifinales de la competición que decidirá el primer título de la temporada en nuestro país (20:00 hora peninsular española). A priori, un trofeo menor, pero que los cuatro equipos que están en Arabia Saudí quieren llevárselo a sus respectivas vitrinas.

El Real Madrid llega a este duelo en un gran estado de forma, líder en Liga, clasificado para los octavos de final de la Copa del Rey y recuperando jugadores, pero sin olvidar lo que sucedió en el único enfrentamiento hasta la fecha contra el Atlético de Madrid. Los blancos sólo han perdido un partido esta temporada y fue en la casa de su vecino. El Atlético de Madrid fue superior a los de Ancelotti, que firmaron el peor encuentro del año.

Este partido no lo han olvidado en el vestuario del Real Madrid. Dolió, especialmente, el cómo cayeron contra el Atlético. Dejando a un lado los errores arbitrales que pudieron perjudicarles, la realidad es que sucumbieron ante los de Simeone por falta de fútbol e intensidad. Ahora, los madridistas tienen una gran oportunidad para resarcirse de aquella derrota, logrando una victoria que les permita disputar el próximo domingo la primera final de la temporada.

La eterna duda de la portería

La gran duda en la alineación del Real Madrid para este encuentro está en la portería. Ancelotti fue cuestionado por esto en la previa y su respuesta no disipó ninguna incógnita. «Jugará Kepa o Lunin, uno de los dos», contestó el italiano. El ucraniano puede tener cierta ventaja viendo los últimos partidos, pero la duda no se disipará hasta que se conozca el once oficial.

El resto del equipo es muy claro con la incógnita de quién jugará en el lateral izquierdo, banda que, si está al cien por cien, será para Mendy, y quién forma en el centro del campo. Lo normal es que Tchouaméni rompa la dupla formada por Kroos y Valverde, mandando al uruguayo al costado. Por lo tanto, Camavinga y Modric empezarían el partido en el banquillo.

El reto rojiblanco

El reto del Atlético en este derbi será volver a tumbar la zaga madridista, como pasó en la Liga, inmerso en la batalla por el primer título nacional del curso. Si ese primer derbi de la temporada fue un clic para el Real Madrid, no lo terminó de ser para los rojiblancos, que no terminan de arrancar, pese a adentrarse ya en la fase decisiva del curso.

Los pupilos de Simeone arrancaron el 2024 igual que despidieron el 2023, sin despegarse de la irregularidad y cayendo por 4-3 en un intenso duelo ante el Girona, colocándose a 10 puntos de la cabeza. Fue la cuarta derrota consecutiva fuera de casa en Liga -solo 2 triunfos en 5 partidos-, una mala racha inédita hasta ahora bajo la batuta del argentino.

Aunque en Copa, ante el Lugo, se dieron un respiro y olvidaron, al menos de momento, su bajón de juego y actitud con un 1-3 para avanzar a octavos. Por ello, el derbi ante el Real Madrid se presenta como un encuentro clave para el devenir del curso, si bien es la oportunidad perfecta para resurgir y comenzar a remontar para volver a ser competitivo.

Simeone contará con todos sus efectivos para el derbi, salvo el lesionado Lemar y el mozambiqueño Reinildo, en la Copa África. Así, el argentino confiará, como viene siendo habitual, en Molica y Samu Lino por los carriles, mientras un entonado Rodrigo de Paul llevará la manija del centro del campo junto a Koke y Llorente. Morata, autor de tres goles en el último partido de Liga, y Giezmann serán la amenaza para la pareja Rüdiger-Nacho.

Comienza el rally

El duelo de la Supercopa de España que medirá a Real Madrid y Atlético será el pistoletazo de salida para el rally de derbis que se jugarán en las próximas semanas. El próximo 18 de enero se verán ambos equipos las caras en el Metropolitano para disputar los octavos de final de la Copa del Rey, mientras que en el domingo 4 de febrero jugarán en el Santiago Bernabéu el duelo correspondiente a la segunda vuelta de la Liga.

No hay entradas

La Federación ha confirmado a través de sus redes sociales que se ha colgado el cartel de no hay billetes para esta semifinal, que se celebrará en el estadio Al-Awwal Stadium, con capacidad para 25.000 espectadores. Sus gradas amarillas estarán llenas.

🎟️ ¡𝗦𝗢𝗟𝗗 𝗢𝗨𝗧! ❌ ¡𝗡𝗢 𝗛𝗔𝗬 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗗𝗔𝗦 ! 🏟️😍 ¡El Al-Awwal Park presentará un ambiente mágico en la 𝘀𝗲𝗺𝗶𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 entre el @realmadrid y el @Atleti!#superSupercopa pic.twitter.com/qres6oRvY1 — RFEF (@rfef) January 9, 2024

Inaugurado en 2015 y renovado en 2020, este recinto deportivo multiusos con capacidad para 25.000 espectadores ya ha acogido grandes eventos futbolísticos como la Copa Maradona que en 2021 disputaron Barcelona y Boca Juniors. Previamente, en 2018, las selecciones de Arabia Saudí y Brasil se enfrentaron en un partido amistoso y en 2019 fue el escenario de la Supercopa de Italia que jugaron Lazio y Juventus.

Real Madrid – Atlético: posibles onces

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Kroos, Valverde, Bellingham; Rodrygo y Vinícius.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Savic, Giménez, Hermoso, Lino; Llorente, De Paul, Koke; Morata y Griezmann.