Laporta dice que «nadie podrá demostrar el soborno» y que el ‘caso Negreira’ se «archivará»

Joan Laporta se ha pronunciado por primera vez tras conocerse su imputación por cohecho en el caso Negreira y ha querido mostrar su tranquilidad, puesto que cree que todo acabará «en una sentencia absolutoria» para los implicados. Más allá de victimizar de nuevo al Barcelona y apuntar al poder que tiene el Real Madrid, el presidente culé ha querido normalizar la circunstancia de que el club estuviera pagando durante 17 años al entonces vicepresidente de los árbitros: «Desde el punto de vista fáctico lo tenemos demostrado y desde el punto de vista jurídico lo estamos demostrando. La parte que acusa al Barcelona de soborno o corrupción no lo puede demostrar. La sentencia será favorable».

El mandatario considera que el magistrado Joaquín Aguirre, instructor del caso, está forzando «los tipos delictivos». Señala que Enríquez Negreira «no es un funcionario público», por lo que el delito de cohecho es inexistente. «No hay soborno y no hay delito continuado», ha apuntado Laporta a la hora de valorar los delitos que se imputan tanto al club como a los directivos implicados, entre los que figura él.

Precisamente, sobre su reciente inclusión en la causa en calidad de investigado, Laporta ha destacado que lo que señala el juez «es contrario al criterio de la Fiscalía». «No hay fundamento, ni hay cohecho. Conociendo el histórico de este juez, estábamos advertidos por nuestra defensa de que era muy posible que yo también acabara investigado», ha señalado. También ha querido recalcar que «no hay fundamentos» para su imputación, por lo que «no puede prosperar».

El presidente del Barça insistió en que en el club reina la serenidad sobre el escándalo de los pagos a Negreira. Señala que los 7,3 millones de euros facturados por el que fuera número dos de los árbitros está más que justificados, puesto que se debe a unos supuestos informes arbitrales y de seguimiento de jugadores que se abonaban «a precio de mercado».

Laporta cuestiona al juez Aguirre

Sobre las valoraciones del juez de que el Barcelona logró «los efectos arbitrales deseados», el presidente azulgrana señaló que es falso: «Yo tengo muy claro que todos los barcelonistas podemos estar tranquilos porque este caso se acabará archivando. La hipótesis del juez es que hemos comprado árbitros y eso no lo han probado. Y no podrán porque no es cierto».

Laporta también ha apuntado a supuestos poderes madridistas para justificar la investigación sobre los pagos a Enríquez Negreira y a su hijo: «Ya veremos si llegamos a juicio. Soy jurista y estoy tranquilo porque esto no puede prosperar. Tenemos un equipo jurídico muy bueno. El madridismo ha aprovechado el caso Negreira para ensuciar el nombre del Barça y su historia. Y desestabilizarnos y controlarlo».

Las palabras de Laporta van en la línea mantenida en los últimos meses por el club. Desde el Barça no han dudado en señalar las valoraciones del juez Aguirre, apuntando que se tratan de «juicios personales» que han generado «un estado de confusión en la opinión pública». «El club, con su presidente al frente, seguirá defendiendo los intereses legítimos de la institución a través de los abogados que integran la dirección letrada de este procedimiento», puntualizaron en su último comunicado.