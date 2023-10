Ángel María Villar ha asegurado que nunca tuvo ni un solo indicio de los pagos millonarios que el FC Barcelona realizó a José María Enríquez Negreira durante 17 años. A pesar de que ocupó la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol durante toda aquella época, Villar ha explicado que nunca vio nada raro en la relación entre el vicepresidente del Comité Técnico Arbitral y el club catalán, que le abonó más de 7 millones de euros, unas cantidades que están siendo investigadas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona.

«No tengo ni idea para qué le pagaba (el FC Barcelona a Negreira), sería una frivolidad opinar porque lo está investigando un juez, pero si lo hubiéramos sabido Victoriano (Sánchez Arminio) o yo, no dura un minuto en el comité. ¿Cómo iba a saberlo? ¿Pongo un detective?», se preguntó Villar, añadiendo que Negreira «no» se encargaba de designar colegiados y que el catalán «era uno más de los ocho del CTA que podían decidir sobre los ascensos», mientras que era el propio Villar el que «presentaba a la FIFA los que podían ser árbitros internacionales».

El vasco confesó «tristeza» cuando salió a la luz este caso, «sobre todo por Victoriano, que ha sido el mejor presidente de la historia del CTA, un hombre querido, con autoridad, que modificó el arbitraje a mejor». «Él no tenía conocimiento de que le estaban pagando el FC Barcelona», añadió, insistiendo en que desconoce lo que «buscaba» el conjunto culé al pagar al vicepresidente del CTA.

«Esto no le hace bien al fútbol español, además en un estamento que es el arbitraje, que es el estamento netamente federativo, con gente muy preparada y donde creo sinceramente que no hay un corrupto, con un nivel extraordinario, disciplinado y siempre al servicio del fútbol», subrayó en declaraciones a la Cadena Ser.

Por ello, Villar pone «las dos manos en el fuego» por el colectivo y no cree que Negreira «fuese un corrupto porque todavía no se ha demostrado». «Dejen trabajar al juez. Creo que no es correcto el pago, pero lo tendrá que decidir el juez, que es lo que vale, pero este es el juez de instrucción, luego va al de sala, que puede decir lo contrario, hay que esperar. Los árbitros son independientes donde deben serlo, en el césped, porque son grandes profesionales. Lo demás son organizaciones y no mandan sobre lo que dicen, en el campo sólo manda la regla de juego», sentenció Villar.

Rubiales y Hermoso

Por otra parte, Villar también manifestó su opinión sobre todo lo que está ocurriendo con su sucesor en el cargo, Luis Rubiales. «Me di cuenta de todo, no son situaciones agradables, faltó un autocontrol del ser humano presidente, pero a mí también me ha pasado. En la final del Mundial de 2010 me fui al cuarto de baño y pegué unos gritos. Nos pagan por gestionar muchas cosas en la RFEF y una es saber estar en los sitios y para eso hay que viajar muchísimo con un gran sacrificio personal y familiar», aseguró.

El ex dirigente ha seguido «todo» lo que está sucediendo desde el pasado 20 de agosto y lamentó que «por desgracia, no se ha hablado de un éxito extraordinario lo que se tenía que haber hablado». «Hay que felicitar a todas las personas involucradas y a la RFEF, cuyo trabajo con el fútbol femenino viene de lejos y con muchísima gente», resaltó.

Para Villar, Rubiales no tuvo «una actitud correcta» en el palco cuando se agarró sus genitales al lado de la Reina Letizia y la Infanta Sofía. «Y el beso (a Jenni Hermoso) no me gustó. No quiero justificar nada, pero, puedo comprender que pierdes el control cuando tienes ese éxito», advirtió, considerando «otra equivocación» la forma de proceder del ya expresidente federativo como el «intentar convencer a la futbolista». «Y le eché mucha culpa a los asesores. Pensamos que por ser presidentes lo sabemos todo y hay que hacerles caso», declaró.

«Voy a dar una primicia, me ha llamado muchísima gente del fútbol para que vuelva a presentarme a la presidencia de la RFEF», finalizó Ángel María Villar, sin desvelar si tenía pensada la posibilidad de acudir a unas futuras elecciones.