Los whatsapp de Jenni Hermoso al enviado de Rubiales a Ibiza: «Te agradezco que quieras hablar conmigo»

Albert Luque, directivo de la Federación Española de Fútbol acudió a Ibiza por petición de Luis Rubiales a tratar de convencer a Jenni Hermoso de que disculpara el beso que recibió tras la victoria en la final del Mundial femenino. Tal como consta en el sumario del caso, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el alto cargo federativo envió varios mensajes a la jugadora, que declinó mantener un encuentro en persona con él: «Albert, yo sé que intentas hacer lo correcto. Yo te agradezco que quieras hablar conmigo pero ahora mismo no voy a hablar con nadie de nada de esto. Te contesto porque tengo esta relación contigo».

La conversación en la aplicación WhatsApp arranca a última hora del martes 22 de agosto, a las 2:24 de la madrugada. Albert Luque abre conversación a Jenni Hermoso apenas 24 horas después de la entrega de medallas en Sídney, en la que Luis Rubiales le da un abrazo y un beso en la boca.

La transcripción íntegra de la conversación es la siguiente:

Albert Luque: Buenas. Hoy día ya más tranquilo. Escribirte para felicitarte y olé por lo conseguido. Me alegro mucho pero sobretodo [sic] por ti. ¡Un beso y a celebrarlo!

Albert Luque el día siguiente: ¿No puedes hablar conmigo dos minutos por la amistad que tenemos? ¿En serio?

Jenni Hermoso: Albert, yo sé que intentas hacer lo correcto. Yo te agradezco que quieras hablar conmigo pero ahora mismo no voy a hablar con nadie de nada de esto. Te contesto porque tengo esta relación contigo.

A.L.- Estoy abajo.

J.H.- No voy a hablar contigo.

A.L.- No puedes hablar conmigo 2 minutos como amigos. Si tú me lo pidieras lo haría.

J.H.- No, Albert. Lo siento de verdad.

A.L.- Pues agradecerte que me contestes y sólo quería que me escucharas dos minutos sin decirte que hicieras nada. Un beso, Jenni.

Por tanto, Luque se limita a escribir 9 mensajes de móvil. Tras una primera toma de contacto el lunes de madrugada, el martes por la mañana le pide hablar cara a cara. A las 14:05, tal como quedó registrado en los móviles, recibe la primera negativa de Hermoso. La futbolista le reconoce: «Albert, sé que intentas hacer lo correcto». Luque insiste diciendo que se encuentra cerca, pero la mundialista le rechaza de nuevo. Tras un último intento del directivo, Hermoso aclara: «No, Albert. Lo siento de verdad».

Ante la oposición de Jenni Hermoso, Luque acaba la conversación de forma amistosa: «Pues agradecerte que me contestes. Un beso, Jenni». Tras ese intercambio de mensajes el martes 22 de agosto no constan más comunicaciones. La conversación se trasladó al sumario del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional el pasado 25 de septiembre. El magistrado Francisco de Jorge es el encargado del caso.

Una amiga intenta mediar

Por otra parte, el sumario también plasma otra conversación de Luque con Ana, una amiga de Jennifer Hermoso que estaba con ella en Ibiza. En esa segunda cadena de whatsapps, Luque pregunta cómo van las vacaciones, a lo que le contestan: «Hemos amanecido hace poco y directas al barco. Vamos hablando. Ayer ya la agencia de Jenni se encargó de emitir el comunicado. Mi función aquí era la de mantener la tranquilidad de Jenni en unos días de descanso que debía disfrutar después de todo lo vivido y conseguido. Siento si el resultado no es el que te hubiera gustado pero esto, personalmente, se me escapa de las manos», le traslada la amiga de Hermoso.

Ante esto Luque lanza: «Me parece tan injusto lo que se le está haciendo a Luis Rubiales, es de tanta bajeza humana la actitud de Jenni Hermoso. Tan poca empatía y humanidad… un simple gesto le quita a una persona el marrón más grande de su vida. Se sube al carro de matarlo. ¿Y no recibir al director deportivo de la Federación y amigo dos minutos? Sólo le deseo en la vida que le devuelva lo que le está haciendo pagar a una persona injustamente».

«No se merece nada»

«No se merece nada por la poca humanidad que tiene. Cada uno le da con el tiempo lo que se merece. Dile a Jenni de mi parte que esto son dos días y ya se encontrará después solita. No soy de alegrarme del mal de nadie, pero esta vez estaré contento por primera vez. Nunca vi tal injusticia de una persona sin corazón. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio», agrega.

En su declaración en la Fiscalía, publicada por Telecinco, Hermoso detalla cómo fueron sus vacaciones en Ibiza. Expone que al llegar el responsable de Integridad de la Federación le pide hacer una «videollamada inmediatamente para decir la verdad, que era obligatorio». No obstante, responde: «No sé de qué hablas, tengo que hablar con mis agentes para ver cómo debo proceder. Te pasaré su contacto». «Le dije que me deje en paz, acababa de llegar a Ibiza, tras dos días sin dormir», declara.

Igualmente, recuerda que posteriormente Luque llegó a Ibiza: «El director de Márketing de la Federación [junto a ella en el viaje en Baleares] me pregunta si puedo hablar con Luque, con quien tengo una relación buena y de confianza. Recibo un mensaje de felicitación y me pregunta si podemos hablar. No respondo. Me siguieron insistiendo y le respondí. Le digo que no voy a hablar con nadie, que lo entienda y que le agradezco el mensaje. Me dice que ‘sólo quería hablar contigo, no para obligarte a hacer algo’».

Ante su «no» a Luque, llega su amiga Ana sugiriendo también que hable con Luque. También lo rechaza: «Le digo que no, que me deje disfrutar de ese momento. Desde que me fui de Sídney no he estado aún tranquila. Me sentí presionada y luego vino el acoso a mi amiga».