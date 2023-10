Rubiales rompe su silencio para denunciar una cacería: “Ganaremos”

El antiguo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, se manifestó en las redes sociales después de escuchar parte de la declaración de Jenni Hermoso ante la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez. Sus palabras se filtraron y emitieron en directo en el programa Código 10 de la cadena televisiva nacional Telecinco y el de Motril se rebeló contra las imágenes que toda España pudo ver este lunes.

«CONCLUSIÓN: Hay periodistas honrados, pero la mayoría obedece intereses. Te manchan y hunden si los que les pagan o el poder lo ordena. Sin que la VERDAD cuente una m*****. En la calle, la gente indignada con el Gobierno y con esta cacería de prensa borrega. ¡BUENAS NOCHES, GANAREMOS!», rezaba el mensaje de Rubiales.

Él y Hermoso protagonizaron el polémico beso en la celebración del Mundial en Sídney y más de un mes después siguen sucediéndose episodios. El último ha sido esta reacción de Rubiales a una declaración que tuvo lugar el pasado 6 de diciembre en la sede de la Fiscalía General del Estado. La emisión llega justo un día antes de que el ex seleccionador del combinado femenino, Jorge Vilda, también declare ante la Audiencia Nacional.

Declaración de Jenni Hermoso

Las palabras de Jenni Hermoso fueron las siguientes: «Cuando estábamos en la ceremonia de la entrega de medallas me pone la medalla. Yo saludo a la reina, abrazo a la hija y ya el siguiente era Rubiales. Yo le abrazo y lo primero que le digo al abrazarlo es ‘la que hemos liado’ y me pega un brinco sobre mí y me mantengo firme. A la que baja lo único que recuerdo es que me dijo ‘este Mundial lo hemos ganado gracias a ti’. Lo siguiente que recuerdo son sus manos sobre mi cabeza y el beso en la boca», dijo.

A la pregunta sobre si el beso fue consentido, Jenni Hermoso dejó claro que no. «No. No me sentí respetada ni como jugadora ni como persona. En ese momento yo no tuve tiempo para reaccionar. No me merezco haber vivido todo esto. Ha sido muy difícil no poder salir de casa. Me he tenido que ir de Madrid para no tener esa presión. ¿Por qué tengo que estar llorando en una habitación cuando yo no he hecho nada?», añadió.

«Mancharon mi imagen, yo sentí que a mí nadie me protegía. A mí me estaban pidiendo que yo les protegiera, que les ayudara, pero en ningún momento sentí que nadie me estaba protegiendo a mí. Estaba en shock. Un hecho histórico que nos ha costado la vida conseguirlo. En ningún momento me podía esperar que pasara eso. Por la adrenalina le abracé, era una persona de confianza y nadie se esperaría eso por muy espontáneo que fuera», prosiguió la futbolista en su declaración.

Todas estas acusaciones vertidas en la declaración de Hermoso ante la Fiscalía no fueron del agrado de Rubiales, que rápidamente mostró su descontento en las redes sociales y cargó contra los periodistas encargados de filtrar estas imágenes del 6 de septiembre.