Lío en Francia por una pancarta en apoyo a Jenni Hermoso

Lío en Francia durante un partido entre el Paris Saint Germain y el Olympique de Lyon por unas pancartas en apoyo a Jenni Hermoso y Kadidiatou Diani, dos futbolistas que han denunciado agresiones sexuales en los últimos meses. El colectivo Les Dégommeuses estaba tras la iniciativa de apoyo y manifiesta, a través de la concejala francesa Alice Coffin, una respuesta violenta por parte de los cuerpos de seguridad del PSG.

Fue durante este duelo entre PSG y Lyon de la primera división de la liga femenina y según la mencionada concejala, los miembros de seguridad del Parque de los Príncipes actuaron con dureza para evitar que este colectivo desplegara y retirara la pancarta de apoyo a a Jenni Hermoso y Kadidiatou Diani que decía: «+JENNI, KADI, TE CREEMOS+ #SeAcabo». Es el mismo hashtag que han estado usando las jugadoras de la selección española de fútbol femenino.

«Anoche estuvimos con Les Dégommeuses en el Parque de los Príncipes para el PSG-Lyon», eran las palabras con la que Alice Coffin, a través de su perfil de Twitter, denunciaba los hechos y compartía un vídeo de lo sucedido: «Pusimos una pancarta en apoyo a Jenni Hermoso y Kadidiatou Diani, que denunciaron agresiones sexuales. A esto siguió una respuesta violenta por parte de la seguridad del PSG».

En el vídeo se puede apreciar como la seguridad intercambia algunas palabras primero con la concejala y después, ante la negativa de Coffin de salir del estadio, recurren a la violencia para que lo abandone. El vídeo dura algo más de dos minutos y se puede apreciar en él momentos de gran tensión entre los que rodeaban a la concejala francesa. Tras varios forcejeos, en el vídeo se ve como la seguridad desiste en su intento de sacarla del Parque de los Príncipes. Sí se puede apreciar como retiran la pancarta mostrada.

La concejala francesa explicó posteriormente lo sucedido, argumentando que entregaron «la pancarta a las autoridades» cuando estas llegaron y que la «acción fue pacífica». Alice Coffin señala y recalca que entre los mensajes que transmitieron a los miembros de seguridad estaban que la pancarta «era un mensaje feminista, que denunciaba agresiones, y que responder con otras agresiones era muy simbólico».

La banderole disait “JENNI, KADI, ON VOUS CROIT. #SeAcabó “ On l’a remise au service d’ordre quand il a débarqué. L’action était pacifique. On a souligné c’était un message féministe, qui dénonçait des agressions, et que répondre par d’autres agressions était très symbolique. pic.twitter.com/eRpMdYXQI7

— Alice Coffin (@alicecoffin) October 2, 2023