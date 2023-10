Éstas son las 72 cuentas bancarias intervenidas a los Negreira

El juez del caso Negreira sigue adelante con sus pesquisas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona y acaba de intervenir un total 72 cuentas bancarias vinculadas al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) o a sus familiares. Corresponden a un total de ocho entidades bancarias diferentes con las que espera aclarar si existieron los delitos de cohecho, corrupción en el ámbito deportivo, falsedad y administración desleal en los pagos millonarias realizados por el FC Barcelona.

OKDIARIO ha tenido acceso a las diligencias previas ordenadas por el magistrado en las que requiere información a BBVA, Banc Sabadell, Bankia, Banco Santader, Bankinter, ING, Ibercaja y Caixabank. «Esta medida es idónea y necesaria para la investigación del hecho delictivo y asimismo resulta razonable y proporcionada, dado que la invasión de la intimidad del titulares de las cuentas es mínima», argumenta Aguirre.

Las cuentas bancarias de los Negreira

El juez señala a Laporta

El magistrado Joaquín Aguirre, juez que está llevando el caso Negreira ha emitido un nuevo auto en el que rechaza la personación del Barcelona como acusación particular al considerar que la petición del conjunto azulgrana supone «fraude de ley». Además, el juez informa que Joan Laporta también habría participado en los pagos que se están investigando de José María Enríquez Negreira entre 2001 y 2018.

Y es que el Barcelona había pedido personarse como acusación particular en este procedimiento con el objetivo de acusar a los dos ex presidentes del conjunto azulgrana antes de Joan Laporta. Se hablaba de que tanto Josep María Bartomeu como Sandro Rosell había incurrido en un delito de administración desleal. No obstante, Joaquín Aguirre ha rechazado esta petición al carecer de lógica.

Es el propio Aguirre el que reconoce que por el momento no se le ha imputado ningún delito a Joan Laporta, pero reconoce que el único motivo a ello es que se ha llevado a cabo «la aplicación de las reglas de la prescripción delictiva».