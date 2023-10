Laporta, tras ser imputado en el ‘caso Negreira’: “El madridismo sufrió al presidente del mejor Barça”

Joan Laporta se ha justificado tras su imputación por un presunto delito de cohecho en el caso Negreira. El presidente del Barcelona ha apuntado a «un madridismo sociológico que tiene mucha fuerza» y que «sufrió al presidente del probablemente mejor Barça de la historia» como principal responsable de lo que considera «una campaña orquestada para desestabilizar» al club. Además, el mandatario ha asegurado que puede «documentar todos los pagos» realizados durante su mandato y que los pagos al que fuera vicepresidente de los árbitros se debían a «unos servicios internalizados» que se abonaban «a precio de mercado».

Laporta ha vuelto a apuntar hacia el Real Madrid como principal motivo de la investigación que se está llevando a cabo por los más de siete millones de euros abonados durante 17 años al que fuera número dos de los árbitros: «Es un reto muy grande combatir, con deportividad, contra el madridismo sociológico. Estamos acostumbrados. Está en los medios de comunicación, en sectores políticos, en el poder deportivo… y lo hemos de aceptar con normalidad. Pero como culés hemos de competir, y hemos ganado, contra esto. Les da pánico un Barcelona ganador, admirado y querido».

Ha acusado también a ese supuesto «madridismo sociológico» de querer «ensuciar el nombre del Barcelona» y su «historia». «Ha aprovechado el caso Negreira y hasta ha comparecido», ha señalado el mandatario culé, olvidándose de que el resto de clubes de la Liga también se ha personado en la causa de forma conjunta, a través de la patronal. «Quieren controlar el Barcelona, y alguna hasta apropiárselo. Es un tema a tener en cuenta siempre», ha proseguido.

Laporta justifica los pagos a Negreira

Joan Laporta también ha querido justificar todos los pagos realizados durante su primer mandato a Enríquez Negreira. El presidente culé ha señalado que el ex árbitro ofrecía unos «servicios internalizados» y que los informes eran «útiles porque los utilizaban deportivamente», pese a que diversos entrenadores han declarado que desconocían dichos documentos. Afirma Laporta que «se pagaba a precio de mercado» y que puede «documentar todos los pagos» de su época, puesto que «estaban auditados».

Según él, el caso no tiene ningún tipo de recorrido: «No hay soborno porque Enríquez Negreira no es un funcionario público y no hay delito continuado. Desde el punto de vista fáctico lo tenemos demostrado, y desde el punto de vista jurídico lo estamos demostrando… La parte que acusa al Barcelona de soborno o corrupción no lo puede demostrar. El juez no ha probado que el Barcelona ha sacado beneficio, porque no es verdad».

Laporta es rotundo también al afirmar que «la sentencia será favorable al Barcelona», puesto que el criterio del juez «es contrario a la Fiscalía». Lo último que ha querido señalar sobre la investigación es que son optimistas de cara a que se quede en nada: «Ya veremos si vamos a juicio. Estamos tranquilos porque soy jurista y esto no puede prosperar».