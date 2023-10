El Barcelona reconoce una deuda de 1.200 millones y pérdidas de 200 si no fuera por las palancas

La deuda del Barcelona sigue por las nubes. Eduard Romeu, vicepresidente económico, compareció este miércoles en rueda de prensa para analizar el estado financiero en el que se encuentra el club azulgrana. El directivo culé, que expuso el cierre de cuentas del ejercicio 2022/2023 y presentó el presupuesto para esta temporada, reconoció la «gran losa» que tiene el club: 1.200 millones de euros de deuda y que podrían haber sido muchas más si no se hubieran producido las palancas. Además, todavía tienen 207 millones aún por pagar en fichajes.

«La losa de los 1200 millones de deuda es importante pero tenemos unos plazos muy dilatados. La clave es la gestión. Si somos capaces de parar la sangría y no perder dinero al abrir la persiana. También era muy importante parar los fondos propios negativos porque eso asusta a los inversores», reconoce Eduard Romeu.

«Debemos 1.200 millones, es una losa y nuestra obsesión y ocupación de los que estamos aquí. Hablar de cómo estaba el club cuando lo cogimos a cómo está ahora… No es lo mismo tener una deuda de 1.300 millones con un interés alto a lo que hay ahora. En mayo de 2021 no se podían pagar las nóminas», añade el vicepresidente sobre dicha deuda.

Gracias a las palancas, el Barcelona ha podido llevar a cabo el proyecto de Espai Barça, donde el club ya se encuentra inmerso en plena remodelación del Spotify Camp Nou. Además, Romeu reconoce que este nuevo proyecto tendrá una importancia capital para salir de este gran agujero que todavía no han salido: «El Espai Barça es imprescindible. Estamos convencidos que tendremos otras aportaciones adicionales. El proyecto de la Superliga, por ejemplo significarían más ingresos. El modelo del Barça es viable si hay una buena gestión»

Palancas y fichajes

Y es que Eduard Romeu reconoció que el término «palanca» se debe a él y que si no hubiera sido a ellas (venta de derechos televisivos y activos del club), la situación del club habría sido mucho peor. De unos 200 millones se tendría previsto: «Sin los derechos y sin Bridgesburg, no habríamos hecho cargos que hemos hecho, como el Espai, como quitarnos mochilas de gastos que no estaban previsto. Habríamos estado en esos 200 millones de pérdidas recurrentes»

Y fue gracias a las palancas del pasado verano y de este cuando el Barcelona pudo acometer fichajes pese a la gran deuda. Unos fichajes que a día de hoy todavía no están pagados al completo y por el que deben más de 200 millones de euros.»Nadie esconde que debemos 200 millones a clubes por fichajes», reconoce Romeu.

La deuda del Barcelona es a corto plazo, pero también a largo. La más necesaria de cumplir y zanjar es, lógicamente, la de a corto plazo, que asciende hasta los 89 millones de euros y que deberá pagarse esta misma temporada. Se deben por el momento al Leeds por Raphinha 62 millones de euros (24 millones a corto plazo y 38 millones a largo plazo). Por Lewandowski quedan todavía por pagar 31 millones, por Ferran Torres 39…

Caso Negreira

Pero la noticia bomba estallaba minutos antes del comienzo de la comparecencia donde el Juzgado número 1 de Barcelona imputaba a Joan Laporta por cohecho en el caso Negreira. Eduard Romeu llegaba a esta rueda de prensa para presentar el ejercicio económico por lo que tuvo que responder a la pregunta sobre la imputación del presidente en los pagos al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante casi dos décadas: «No está en mi área. Eso está en manos del equipo jurídico. Nada que comentar».

«Todo lo que sean noticias no favorables, no ayuda. Es verdad que lo estamos padeciendo en todos los estadios a los que vamos. Los compañeros que viajan, oyen en los estadios una serie de gritos. Los inversores han tenido en cuenta el tema. Lo han evaluado. Esto no ayuda, pero no esperamos un impacto negativo para el club», añadió Eduard Romeu.