Andrea de la Torre: «Ver algunas imágenes es lo más traumático, le he pedido enterarme por él de si hay más»

Andrea de la Torre Maeso confiesa que el aspecto más lacerante de toda la investigación que rodea a José Luis Ábalos no han sido las acusaciones judiciales ni la ruptura sentimental, sino el impacto traumático de ciertas imágenes que han aparecido durante el proceso. La ex pareja del ex ministro ha revelado que llegó a pedirle directamente que la avisara antes de que surgiera material gráfico comprometedor, en un intento desesperado por proteger su estabilidad emocional ante revelaciones que considera más dolorosas que la propia pérdida de confianza en la relación.

«Son las imágenes, sobre todo, lo más traumático», ha declarado De la Torre en una entrevista exclusiva con OKDIARIO, donde ha comentado aspectos clave y dolorosos del escándalo que rodea al caso Koldo.

La mujer que compartió cuatro años con el ex ministro de Transportes –entre 2021 y principios de 2025– ha establecido una diferenciación clara entre los diferentes tipos de dolor que ha experimentado durante esta crisis. «La confianza la puedes perder en una persona y se termina la relación, se cambia el tipo de relación y ya está. Pero ahí hay imágenes que en ciertos momentos no viene bien ver», ha explicado.

Esta distinción resulta reveladora, porque sitúa el impacto visual por encima incluso de la traición sentimental, sugiriendo la existencia de más material gráfico de especial crudeza que habría aparecido durante las investigaciones judiciales.

«Le pedí el día del registro… que en caso de… ante la posibilidad de aparecer algo que me pueda hacer daño, saberlo primero por él», ha revelado.

La referencia al «día del registro» sitúa temporalmente esta petición en el momento en que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil intervino los dispositivos electrónicos del ex ministro en su vivienda familiar de Valencia. Ese día, parecía que estaba solo, pero la UCO refleja en su escrito que el ex dirigente del PSOE estaba acompañado a primerísima hora de la mañana de una joven que a la postre se descubrió que tenía un pasado como estrella del cine porno.

«Sí, me he sentido traicionada», ha confirmado categóricamente De la Torre sobre sus sentimientos hacia José Luis Ábalos. Explica que esta traición no se limita a aspectos políticos o judiciales, sino que tiene una dimensión profundamente personal.

Abandono del PSOE

Paralelamente al trauma personal de las imágenes, Andrea de la Torre denunciado el abandono institucional que sufrió José Luis Ábalos por parte de su propio partido. Además, dice que «nadie del Partido Socialista llamó para ver cómo estaba, cómo me lo había tomado para mostrar algo de empatía con la situación», dice sobre la falta de apoyo cuando ella misma se convirtió en víctima de bulos.

La ex pareja de Ábalos ha sido especialmente crítica con la actitud del presidente Pedro Sánchez hacia Ábalos durante el proceso de cese: «Creo recordar que le dijo ‘tú ya deberías saber por qué’ o algo así».

«Si el resto del Gobierno no tenía nada que esconder, por lo menos podrían haberle dirigido la palabra», ha censurado De la Torre, criticando el ostracismo al que fue sometido Ábalos por parte de sus antiguos compañeros de Ejecutivo. «Qué menos que mostrar algo de apoyo y de empatía», ha añadido.

Andrea de la Torre ha cuestionado la precipitación con la que se tomaron las decisiones sobre Ábalos: «Ningún juez es capaz de, por más indicios que vea, tomar decisiones de esa forma tan precipitada». Esta comparación sitúa la actuación política por debajo de los estándares judiciales en cuanto a garantías procesales.

«Es una persona que se agobia estando muchas horas en casa y sin pasar tiempo de calidad juntos», ha confesado sobre Ábalos.

La mujer ha explicado cómo las circunstancias la han llevado a tomar decisiones que jamás había contemplado: «Jamás en la vida me hubiera imaginado concediendo una entrevista. Pero hay cosas que creo que son necesario que queden claras para mi futuro».

«El primer bulo del que yo soy víctima era bastante fuerte», ha recordado: «Yo siempre le pedí que si lo tenía que tratar con algún medio, que fuese con OKDIARIO. Porque con el primer bulo, una publicación en la que se decía que yo era una portuguesa que practicaba coprofagia, el primero en llamar fue Eduardo Inda, quien vio que era injusto en lo me vi envuelta solamente por almorzar con Ábalos».

El testimonio de Andrea de la Torre revela las heridas invisibles de los grandes escándalos políticos: esas imágenes que perduran más que las sentencias judiciales, se quedan en el imaginario colectivo y que convierten a personas anónimas en daños colaterales de batallas que nunca eligieron librar.