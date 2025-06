Andrea de la Torre: «Ábalos nunca estuvo sobrado de dinero, todo lo contrario, le ofrecí pagarle cosas»

Andrea de la Torre Maeso ha desmentido categóricamente las acusaciones de enriquecimiento ilícito que pesan sobre José Luis Ábalos, revelando que durante su relación sentimental el ex ministro atravesó serias dificultades económicas que la llevaron incluso a ofrecerse para costear algunos de sus gastos personales, en particular en relación con sus acuerdos de divorcio.

La entrevista en OKDIARIO de la ex pareja va frontalmente contra la imagen de un político enriquecido por la corrupción que apuntan las investigaciones judiciales, aportando un testimonio de primera mano sobre la verdadera situación patrimonial del ex ministro de Transportes.

«Bajo mi punto de vista creo que ha habido muchas promesas económicas incumplidas y que José Luis [Ábalos] ha tenido momentos económicos muy malos desde el principio», afirma sobre las finanzas personales del político socialista.

La ex pareja del antiguo mano derecha de Pedro Sánchez ha revelado: «Hay un momento de su disolución de bienes donde yo veo en casa un burofax por parte del abogado de la otra parte exigiendo ciertas cantidades».

Esta situación llevó a Andrea a tomar una decisión extraordinaria para una pareja sentimental. «Viendo que yo no había pedido nunca financiación, porque el coche lo había heredado de mi familia, no tenía préstamos en aquel momento, etc. Vi que podía asumir parte de esas cantidades y se lo llegué a ofrecer», ha confesado. No obstante, Ábalos «por supuesto» rechazó ese ofrecimiento.

Andrea de la Torre ha explicado que las dificultades económicas de Ábalos se han acentuado con los procesos judiciales en curso. «Tiene procesos tanto por vía civil como por vía penal, no tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita. Ha tenido que asumir unos costes bastante altos», ha detallado sobre los gastos legales del ex ministro. No obstante, como publicó OKDIARIO, el PSOE le ha ofrecido asistencia legal y no está claro si actualmente paga la minuta de su letrado en el caso Koldo.

«Me consta que le costó mucho pagarlo [el divorcio] y que tuvo que vender algún bien que tenía a su nombre para poder hacer frente a esos pagos», comenta De la Torre.

Preguntada sobre el cobro de comisiones, la ex pareja dice: «A mí me cuesta valorar. Nunca he tenido control sobre su dinero ni sus cuentas bancarias. Pero no le he visto nunca sobrado».

Las revelaciones de Andrea de la Torre contrastan dramáticamente con las investigaciones judiciales que apuntan hacia un presunto enriquecimiento de Ábalos a través de la trama de Koldo García y Santos Cerdán. Las acusaciones se centran en comisiones millonarias por contratos públicos de mascarillas durante la pandemia.