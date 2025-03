El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos evita pagar los 100.000 euros que le reclamaba su ex mujer dejándole un piso hipotecado en La Latina (Madrid). Ábalos fue demandado el pasado verano por su segunda ex mujer tras incumplir el compromiso matrimonial -homologado judicialmente- en el que debía pagarle la mencionada cuantía tras su divorcio. La defensa de su ex mujer reclamaba esta cantidad y ambos han llegado a un acuerdo en el que le cede un piso, cuyo importe se corresponde con la deuda impagada durante meses por José Luis Ábalos. La defensa de su ex mujer ha retirado la demanda del Juzgado de Primera Instancia número 92 de Madrid.

José Luis Ábalos ha zanjado los litigios judiciales que tenía pendientes con su segunda ex mujer. El primer asunto fue la demanda de divorcio en la que, tras mucho negociar con el ex diputado socialista, se llegó a un acuerdo. Ábalos se quedó con un piso familiar en Valencia y otro en Madrid. Por otra parte, se repartieron un par de locales comerciales. En compensación, pactaron una cuantía de 100.000 euros a pagar a su ex mujer en el periodo de un año.

El dinero compensatorio no llegaba, lo que obligó a la defensa de su ex mujer a interponer una nueva demanda ante los Juzgados de Familia en los que reclamaba los 100.000 euros que acordaron. En medio de su imputación judicial ante la apertura de una causa especial en el Tribunal Supremo, José Luis Ábalos ha decidido llegar a un pacto y cederle una vivienda en Madrid que no está libre de cargas.

Fuentes conocedoras del caso aseguran que la ex esposa del que fuera ministro de Transportes del Gobierno ha cedido al pacto para evitar más dilaciones y litigios con el padre de sus hijos. Además, la hija que tienen en común es mayor de edad y vive en Madrid, por lo que podría disfrutar de esta casa que está bien ubicada en la capital.

El diputado del Grupo Mixto del Congreso de los Diputados acordó hace más de un año la separación de los bienes que compartía con su ex mujer. José luis Ábalos, aparentemente, tiene problemas económicos que le impiden cumplir los pagos a la mujer de dos de sus hijos, por lo que ha tenido que cederle su parte de esta propiedad. Su declaración de bienes presentada en el Congreso de los Diputados admite deudas.

Koldo y la ex mujer de Ábalos

José Luis Ábalos se separó de su ex mujer en 2021. Ella fue asesora de la Delegación del Gobierno de Madrid y tuvo que dejar su empleo a raíz de una dura enfermedad. Ahora, que ha conseguido recuperarse, ha vuelto a su plaza como empleada de la Policía Local de Valencia Tras su divorcio, estalló el caso Koldo, en el que la ex mujer de Ábalos no tiene ninguna implicación. Ella no tomó parte en ninguna de las operaciones de movimiento de capital que investiga la Justicia, pero se ha visto perjudicada en el cumplimiento de lo pactado con su ex marido.

En el plano personal, fuentes conocedoras de la última etapa del matrimonio aseguran que la ex mujer de José Luis Ábalos vivió muchos momentos de tensión con el que fuera entonces asesor del ministro Koldo García. El asesor siempre acompañaba al ministro, le organizaba viajes y llegaba a presentarle a mujeres más jóvenes con las que Ábalos tuvo relación. Una de estas chicas fue Jésica, una estudiante universitaria a la que el ministro acabó pagándole el piso, los estudios y que era su acompañante en los viajes oficiales mientras estaba casado.

Koldo García también le organizaba la agenda al entonces ministro, le hacía los recados y nadie se podía acercar a él si no era a través de Koldo, según las fuentes consultadas. La acompañaba a todas partes y accedía a su casa hasta que su ex mujer llegó a prohibirle la entrada. Fue en ese momento cuando se produjeron los momentos de mayor tensión y Koldo llegó a decirle que «se iban a separar»:

Koldo García está siendo investigado por la Audiencia Nacional por un incremento patrimonial de 1,5 millones de euros en pisos y otras propiedades tras la adjudicación de contratos de mascarillas desde Puertos del Estado y Adif.