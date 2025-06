Andrea de la torre: “Por supuesto que Sánchez me decepcionó, no puede cortar cabezas sin mostrar las pruebas»

Andrea de la Torre Maeso, última pareja de José Luis Ábalos, ha lanzado una crítica frontal contra Pedro Sánchez por la forma en que gestionó la destitución y aislamiento del que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE. Cuestiona la precipitación con la que el presidente del Gobierno de España tomó decisiones irreversibles sin aportar las pruebas que justificaran tal contundencia.

La ex pareja del exministro de Transportes considera, en una entrevista en OKDIARIO, que Sánchez actuó de manera temeraria al «cortar cabezas» sin dar explicaciones. La joven malagueña asegura que fue Sánchez quien avisó a Ábalos de la investigación a Koldo García, sin embargo, el caso lo acota al entonces asesor ministerial.

«¿Te ha decepcionado Pedro Sánchez? Por supuesto, por supuestísimo», ha respondido categóricamente Andrea de la Torre cuando se le ha preguntado directamente. Dice que nunca tuvo interés en conocer a Sánchez o a Begoña Gómez.

La mujer que compartió cuatro años con uno de los ministros más influyentes del Ejecutivo socialista ha articulado una crítica demoledora contra los métodos empleados por Sánchez: «No se pueden cortar cabezas antes de tener pruebas contundentes. Y si las tenía, que lo diga».

Esta declaración sitúa al presidente en una disyuntiva incómoda: o bien actuó de forma precipitada sin pruebas suficientes, o bien poseía información comprometedora que ha ocultado al conocimiento público, lo que cuestionaría la transparencia de su gestión.

Andrea de la Torre ha establecido una comparación lapidaria entre la actuación del presidente y los estándares judiciales que resulta especialmente hiriente para quien se presenta como garante del Estado de Derecho. «Ni ningún juez es capaz de, por más indicios que vea, tomar decisiones de esa forma tan precipitada», ha declarado.

«Y siempre he pensado que si el resto del Gobierno no tenía nada que esconder, por lo menos podrían haberle dirigido la palabra», ha añadido De la Torre, criticando el ostracismo al que fue sometido el ex ministro por parte de sus antiguos compañeros de Ejecutivo.

La ex pareja del ex ministro ha revelado las escasas explicaciones que Sánchez ofreció a Ábalos durante el proceso de cese: «Creo recordar que le dijo Tú ya deberías saber por qué o algo así». Esta respuesta evasiva contrasta con la gravedad de las decisiones adoptadas.

«Yo sí que le insistí mucho en que le llamase, en que le escribiese algún mensaje o que le exigiese alguna respuesta más clara», dice De la Torre sobre sus consejos a Ábalos para obtener explicaciones más precisas del presidente.

Contundencia selectiva del PSOE

Una de las críticas más incisivas de Andrea de la Torre se dirige hacia lo que considera la aplicación selectiva de la «contundencia» socialista. «Lo que a mí me molesta sobre todo es que se haya hablado tantísimo de la contundencia, cuando la supuesta contundencia solamente se ha utilizado con José Luis Ábalos», ha denunciado.

Esta observación apunta hacia una doble vara de medir dentro del PSOE, donde la severidad disciplinaria se aplicaría de forma discriminatoria según consideraciones que trascienden los méritos objetivos de cada caso. A Santos Cerdán no se le ha abandonado como a Ábalos. Aunque al ex ministro se le vuelve a meter en listas, es considerado un apestado por parte de sus antiguos compañeros de Ejecutivo. Prácticamente sólo la web de Podemos, controlada por Pablo Iglesias, le invita y le muestra respeto en público.

«Hay partidos en los que cuando aun saliendo información sobre ciertas personas relevantes, no se toman decisiones tan duras como la que se tomó en ese momento», ha comparado.

Preguntada directamente sobre si considera que la contundencia de Sánchez es «un paripé», Andrea de la Torre ha respondido sin ambages: «Desde luego. Desde luego». Alude a que como telón de fondo hay intentos de comprar su silencio con las ofertas de Cerdán en su visita tras la detención de Koldo García.