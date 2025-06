Virgilio Moreno: «Los que estamos en las trincheras sentimos mucha vergüenza por la corrupción del PSOE»

«Los que estamos a pie de calle, en las trincheras y junto a los ciudadanos sentimos mucha vergüenza por todos los casos de corrupción que se van conociendo y afectan a nuestro partido». Lo afirma en la entrevista con OKDIARIO el alcalde socialista de Inca, Virgilio Moreno (Inca, 1976), quien reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza.

Virgilio Moreno, que este mes celebra sus 10 años como alcalde de Inca, primer bastión de los socialistas en Baleares, afirma que nadie le ha pedido dar el salto a la política autonómica y ser candidato al Govern balear. «Mi prioridad es Inca, aunque siempre estoy a disposición del partido».

Moreno ha concedido la entrevista a OKDIARIO, un medio que fue vetado en el Congreso Regional del PSOE balear que reeligió a Francina Armengol como secretaria general y un medio constantemente vetado en el Parlament por el grupo socialista que dirige Iago Negueruela. «Somos una institución plural y, evidentemente, no tenemos ningún problema en abrir las puertas a OKDIARIO y los medios que nos ayudan a difundir nuestro mensaje», sentencia el alcalde.

PREGUNTA.- ¿Qué siente ante todos los casos de corrupción del PSOE que está destapando la UCO?

RESPUESTA.- Bueno, evidentemente estamos pasando como Partido Socialista Obrero Español unos momentos complicados y difíciles. El PSOE, con más de 140 años de historia, ha pasado por momentos muy, muy, muy complicados. Y seguramente que de éste también saldrá. Pero evidentemente ahora tenemos la vergüenza de ver que dirigentes del Partido Socialista están posiblemente involucrados en estos casos de corrupción. Veremos cómo acaba todo esto. Todo esto lo que hace es que los dirigentes que estamos aquí, a pie de calle, en las trincheras, que estamos al lado del ciudadano, pues tengamos también que pedir disculpas, pedir disculpas porque esta gente implicada en casos de corrupción no es socialista, estos no forman parte del Partido Socialista. La manera de proceder de miles de alcaldes y alcaldesas, de concejales, de dirigentes políticos, tanto en los parlamentos autonómicos como en las diputaciones, no es la corrupción. Esto es una minoría que hay que erradicar y hay que pedir también al Gobierno de España que ponga en marcha muy rápidamente mecanismos para que este tipo de gente no se pueda ni acercar a las instituciones y mucho menos a los partidos políticos.

R.-¿Cree que el presidente Sánchez debería convocar elecciones anticipadas ante todo lo que está sucediendo?

R.-Bueno, es una competencia del presidente. Yo creo que la pasada semana se actuó bien como partido echando fuera a estos posibles corruptos. Es la manera más contundente de actuar. Y después, bueno, yo creo que a nivel de Gobierno hay unos pactos. Se tiene que hablar y ya se ha hablado con los responsables de cada uno de los partidos socios del Gobierno y yo soy de la opinión de que si tenemos el apoyo de todos y cada uno de los partidos que están dando apoyo a la Presidencia del Gobierno se tiene que aplicar el artículo 112 de la Constitución. Sánchez debe someterse a una cuestión de confianza. Yo creo que así saldríamos reforzados como Partido Socialista y también como Gobierno.

P.-¿Y a nivel interior del PSOE?

R.-El día 5 de julio hay un Comité Federal y allí todo el mundo podrá dar su opinión y evaluar la situación en la que estamos. Después es el presidente que como Gobierno, conjuntamente con el Consejo de Ministros, tiene que evaluar esta situación. En cualquier caso, creo que la aplicación del 112 de la Constitución, la cuestión de confianza, es una buena opción si se quiere gobernar hasta el año 2027. Yo creo que quedan muchísimas cosas por hacer y que se pueden hacer, pero siempre evidentemente teniendo el máximo apoyo parlamentario posible para poder tener esa credibilidad a la hora de legislar.

P. – ¿Cree que Sánchez está ahora muy tocado y cuestionado?

R.-Es evidente. No podemos mirar hacia otro lado. Hemos visto lo que ha pasado en otras formaciones políticas cuando han tenido corrupción. Ante lo que ha pasado y lo que está saliendo día a día se tiene que actuar con contundencia y se tiene que actuar dando ejemplo. Yo creo que en el Comité Federal del 5 de julio evidentemente tienen que salir resoluciones de peso. ¿Por qué? Porque la ciudadanía lo pide. La gente necesita explicaciones.

P. -Lo que puede suceder es que no haya elecciones anticipadas y que en 2027 un alcalde como usted, que rozó la mayoría absoluta, se vea muy perjudicado por el daño que se está haciendo al PSOE por la corrupción. ¿No sería más recomendable convocar elecciones anticipadas?

R.-No tengo mayoría absoluta, el PSOE tiene diez concejales de 21 y gobierna con Més per Mallorca. En las elecciones de 2023 la marca PSOE parecía que también estaba muy tocada y en efecto, en otras administraciones la corrupción y los conflictos pasaron factura pero aquí, en Inca, subimos 500 votos. A nivel de pueblo, el ciudadano sabe lo qué hacemos y cómo gestionamos. Nosotros aquí somos muy transparentes. La gente sabe si se hacen inversiones en la calle, si se hacen mejoras en su barrio, si se está invirtiendo en cosas que no se ven, como es el ciclo del agua, cambiando tuberías y mejorando los servicios del día a día.

P. – ¿Después de diez años de alcalde cree que le ha llegado el momento de dar el salto a la política autonómica?

R.-Yo estoy muy cómodo siendo alcalde de mi ciudad. Yo creo que es lo máximo a lo que un político puede aspirar, ser alcalde de su ciudad. Yo creo que un político, antes de pasar a otras instituciones, ha de pasar por un ayuntamiento donde se ejerce la política de proximidad. Ser alcalde es un máster. Cada día tienes situaciones diferentes y cada día has de solucionar problemas de la gente. Los que están en el Congreso de los Diputados o en el Parlament balear, están para legislar pero luego estamos nosotros, los que estamos en primera línea, los que estamos en las trincheras, en la calle, al lado de la ciudadanía… Personalmente yo tengo aquí un compromiso con la ciudadanía de Inca y tenemos un compromiso de poder llevar a cabo este proyecto de transformación durante esta legislatura y todas las que puedan venir por delante.

P. – ¿Le haría ilusión ser candidato a la Presidencia del Govern balear?

R.-No se me ha planteado en ningún momento. Ahora mi proyecto es el que nos ha encargado la ciudadanía de Inca. En 2023 el PSOE no pudo llegar al Govern y al Consell pero sí al Ayuntamiento de Inca y pudimos conformar un Gobierno municipal con más apoyos que nunca y los ciudadanos lo que quieren es que sigamos así. Aunque también es cierto que estamos dentro de una organización, la del PSOE, y pueden darse situaciones distintas y entonces ya podríamos evaluar qué es lo más conveniente. Estamos a disposición del partido y para ayudar en todo aquello que sea preciso. Pero ahora mi prioridad es Inca y ya veremos lo qué pasa en el futuro.

P. – ¿Dentro del partido le están empujando para que dé un paso más y entre en la política autonómica?

R.-No, no hay movimientos en este momento.

P.- Usted ha demostrado ser un gran defensor de la libertad de prensa. ¿Cree que va a tener problemas en su partido por haber concedido una entrevista a OKDIARIO, un medio que fue vetado en el Congreso Regional del PSIB y constantemente vetado en el Parlament con Iago Negueruela al frente del grupo parlamentario?

R.-Para nada. Yo creo que no es la primera vez que colaboramos con OKDIARIO y no tenemos absolutamente ninguna consigna ni ninguna directriz en sentido contrario desde la dirección del PSIB. Nosotros somos una institución plural, donde evidentemente tenemos que abrir la puerta a todos aquellos medios que nos quieran ayudar a difundir nuestro mensaje.