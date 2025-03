El PSOE de Armengol veta a OKDIARIO en su Congreso: «No habéis sido aceptados»

El PSOE de Baleares ha vetado a OKBaleares, la edición de OKDIARIO en las Islas, en su XV Congreso que se está celebrando en Palma y donde Francina Armengol será reelegida como secretaria general del partido en el archipiélago. Este digital no ha podido acceder al interior Hipotels Gran Playa de Palma, lugar elegido por los socialistas para celebrar el acto. «No podéis acceder, vuestra solicitud de acreditación no ha sido aceptada», han afirmado los responsables de prensa que custodiaban la puerta principal del recinto.

Un veto que ha impedido a OKDIARIO acceder al congreso del PSOE balear y cubrir un evento donde también está presente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un ataque total a la libertad de prensa por parte de un partido que en el propio Congreso ha realizado durante la mañana de este sábado varios alegatos a favor de la democracia y la libertad.

El responsable de comunicación del partido ha asegurado que el PSOE no ha querido aceptar la solicitud de acreditación de este medio de comunicación, aunque ha admitido desconocer el motivo. «Es el partido quien hace los listados de medios acreditados, no es cosa mía. A mí sólo me pasan la lista directamente».

Preguntado acerca de si esto puede suponer un claro ataque a la libertad de prensa, el responsable de comunicación ha echado balones fuera: «Yo ahí no entro en absoluto».

No es el primer desplante que hace el PSOE de Baleares a este digital. Su portavoz en el Parlament, Iago Negueruela, se ha negado en muchas ocasiones a responder a preguntas incómodas formuladas por periodistas de este medio de comunicación. De hecho, este dirigente socialista incluso alguna vez ha optado por el ataque y el desprecio a OKDIARIO tildándolo de «medio de no comunicación».

En el pasado mes de septiembre, al ser preguntado por el caso Puertos y por la imputación del que fuese presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Joan Gual de Torrella, y del ex alcalde socialista de Ibiza, Rafa Ruiz, por quienes la Fiscalía pide nueve y tres años de prisión, Negueruela se dedicó a tachar a OKDIARIO de «medio de comunicación de ultraderecha» o de medio de no comunicación».

En otra ocasión, ésta vez preguntado por el caso Koldo, Negueruela se negó a responder con un simple «siguiente pregunta» y concluyó la rueda de prensa manifestado que «hay preguntas que definen más a quien las hace». También acusó a OKDIARIO de publicar noticias falsas sobre él y su partido. «Le he dicho que no le respondo porque su medio difunde bulos o fabrica bulos en esta comunidad autónoma y por eso no le voy a responder», respondió en el pasado mes de octubre.

Negueruela no es el único dirigente del PSOE balear que se niega a responder a las preguntas de OKDIARIO. La portavoz suplente de los socialistas en el Parlament, Mercedes Garrido, tampoco quiso responder a una pregunta acerca del caso Iñigo Errejón. Antes de iniciar la rueda de prensa, el responsable de Comunicación del PSOE en Baleares se acercó a la portavoz para recordarle que debe ignorar las preguntas de este digital.

«Como sabe, decidimos hace rato no responder a aquellos que difunden bulos». Así respondió Garrido a OKDIARIO cuando se le preguntó a la diputada socialista la opinión de su partido acerca de las informaciones que se fueron conociendo sobre Iñigo Errejón.

Garrido se negó a responder esta cuestión y se limitó a pronunciar una única frase: «¿Más preguntas?». Preguntada acerca de a qué bulos se refiere exactamente, la socialista se mostró incapaz de dar una simple respuesta.