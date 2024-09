El PSOE se niega a responder a OKDIARIO: «No responderemos a su medio de no comunicación»

«¿Más preguntas de algún medio de comunicación que haga preguntas? No le voy a contestar. Por tanto, le pasa la palabra a otro medio de comunicación porque a usted no le voy a contestar. Entiendo además que no venía a estas ruedas de prensa su medio de comunicación hasta que ha tenido la capacidad para venir. Le rogaría que le pasara [el micrófono] a otro compañero. Porque no le contestaré ni yo ni ningún miembro de mi partido a su medio de no comunicación». Así ha respondido el portavoz del PSOE en las Islas Baleares, Iago Negueruela, cuando OKDIARIO le ha formulado una pregunta este lunes en el Parlament balear.

El primer día de la semana es cuando se producen las ruedas de prensa de los diversos grupos parlamentarios. A los diferentes portavoces de los partidos se les ponen encima de la mesa cuestiones que van atendiendo. El portavoz socialista, Iago Negueruela, a la hora de responder acerca de cómo juzgaría, en un supuesto caso, que el portavoz del PP o la mano derecha de la presidenta del Govern hubiese presionado a la Dirección de IB3 para obtener mejoras laborales de su pareja, este se ha negado a contestar y ha anunciado que ni él ni ningún otro miembro del PSOE responderá pregunta alguna a OKDIARIO.

Al ser preguntado acerca de por qué el PSOE ha tomado tal decisión, Negueruela, algo más nervioso de lo habitual, ni siquiera ha dado explicación alguna.

Este periódico informó día 20 de septiembre de que Iago Negueruela había presionado a la radiotelevisión pública balear (IB3) para recolocar a su pareja y a periodistas afines que trabajaban para el anterior Ejecutivo del pacto de izquierdas.

La llamada del alto cargo del PSOE balear se produjo en pleno traspaso de poderes entre el gobierno autonómico socialista saliente, con su periodista allegado Andreu Manresa en la Dirección de IB3, y el actual Ejecutivo de la popular Marga Prohens.

Tras la debacle electoral de los socialistas de las Islas en las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023, cientos de altos cargos y personal de confianza del Ejecutivo socialista vieron cómo de un día para otro se quedaban sin trabajo y tenían que buscar una recolocación, a ser posible dentro de la Administración o en organismos públicos autonómicos, como la radiotelevisión balear.

Entre ellos estaba Olivia Navarro, jefa de prensa de la Conselleria de Salud, con la socialista Patricia Gómez al frente, y pareja de Negueruela, mano derecha de Armengol al frente del gobierno balear. Ante este sombrío panorama, el político gallego tomó las riendas y se puso a liderar el proceso para mejorar las condiciones laborales de su pareja y afines.

Se puso en contacto con Andreu Manresa para que facilitara en muchos casos el regreso a la radiotelevisión autonómica de estos periodistas afines, ya que algunos de ellos, como su pareja Olivia Navarro, ya había trabajado en la casa y fue rápidamente recolada.

Manresa dio luz verde a Negueruela para que contactara y tuviera hilo directo con el departamento de Recursos Humanos del ente público autonómico y de esta forma hacer efectiva la operación de recolocación de sus periodistas afines.

Además, se interesó por si podían integrarse en el proceso de internacionalización que había puesto en marcha Armengol tres meses antes de las elecciones autonómicas, para convertir en empleados públicos a 350 trabajadores de informativos de IB3 de las productoras contratadas, proceso que sigue en marcha y aún no se ha culminado.

El PP se solidariza con OKDIARIO

El portavoz popular en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha mostrado su solidaridad con este periódico tras lo ocurrido con el socialista Iago Negueruela. «Creo que los portavoces de los grupos parlamentarios deberíamos venir aquí a contestar lo que se nos pregunta por parte de los medios de comunicación. Es una de las premisas de la democracia. Y aunque las preguntas sean más o menos difíciles, o provengan de un medio u otro, intentamos tener una relación cordial y correcta. Me solidarizo con lo que ha ocurrido en esta misma sala de prensa con otro portavoz».