El debate electoral de la emisora autonómica IB3 previsto para el próximo domingo día 14 está en el aire después de que el PSOE se haya negado a respetar el resultado del sorteo sobre el orden de intervenciones y la colocación de los candidatos en el plató de la emisora.

El resultado del sorteo celebrado el lunes fue que Marga Prohens fuera la primera en intervenir seguida de Patricia Guasp (Cs). A continuación intervendrían el PI, Gent per Formentera, Més per Menorca, Més per Mallorca, Vox, PSOE y Podemos. El orden de intervención del minuto de oro era CS, Vox, Més per Menorca, PSIB, PI, Gent per Formentera, Més per Mallorca, PP y Podemos, la última en intervenir.

Este martes todo ha cambiado cuando el PSOE ha mostrado su disconformidad con el resultado del sorteo y ha alertado de su intención de presentar una queja ante la Junta Electoral por discrepancias con el orden de las intervenciones. Todo ello a pesar de que el lunes los socialistas habían participado en el sorteo y dado su visto bueno.

Ante la rabieta del PSOE, el director general de IB3, Andreu Manresa, ha convocado este martes una reunión de urgencia. En el transcurso de la reunión, Manresa se ha plegado a los deseos del PSOE y ha anulado el sorteo para regresar a la propuesta inicial y que el orden de intervenciones fuera de mayor a menor en la primera intervención y de menor a mayor en la última.

Críticas de Podemos y Vox

Podemos ha criticado que IB3 «se pliegue ante el PSOE» al negarse a cumplir con el resultado del sorteo del debate electoral. Según ha indicado la formación morada en un comunicado, han instado al PSIB a recurrir ante la Junta Electoral el acuerdo al que ellos mismos dieron luz verde «si su opinión sobre el debate ha cambiado».

Desde Podemos han llamado a la «responsabilidad» del PSOE ante este cambio de criterio y han pedido que «recapaciten» para asegurar que el debate auspiciado en la televisión pública de Baleares «cumple con las premisas de igualdad y ecuanimidad en cuanto a la distribución de los diferentes turnos».

«La realización de un sorteo para dirimir dicho orden es el método que garantiza la imparcialidad de la casa de todos», han concluido.

Por su parte, Vox Baleares ha criticado el «acto caciquil» del director general de IB3, Andreu Manresa, «al servicio de los intereses de la presidenta del Govern, Francina Armengol, y el PSOE». Así se ha expresado la formación en un comunicado emitido este martes, tras la reunión convocada por el ente público con los representantes de los partidos que participarán en el debate electoral del 14 de mayo, en la que se ha informado del cambio de criterio del sorteo del orden de intervenciones.

«Tras llegar a un acuerdo los nueve representantes y el personal de Informativos el lunes, Manresa ha convocado de urgencia una reunión en la que ha dado por nulo el compromiso», han censurado desde Vox, recordando que el lunes se decidió sortear los turnos de intervención de apertura y cierre del debate, el orden de los bloques y la colocación de los candidatos en el plató.

La formación ha cuestionado el cambio de criterio después de que, tras el sorteo, se estableciera que el candidato de Vox, Jorge Campos, ocupara el lugar central en el plató, «justo al lado de Armengol, y que ésta, además, perdía la oportunidad de cerrar el debate con el conocido minuto de oro».

Ante estos hechos, Vox ha remitido a IB3 la solicitud de copia de las actas y/o videoactas de las dos reuniones, el nuevo planteamiento del debate y una explicación argumentada y por escrito de la razón que ha llevado a invalidar el acuerdo alcanzado por unanimidad en la reunión del 8 de mayo.

«Una vez más, se constata cómo Manresa ha convertido IB3 en la radiotelevisión pública al servicio de Armengol. Con ello, además, causa un daño irreparable a los trabajadores de IB3, muy especialmente a los que han atendido a los partidos con diligencia y transparencia en las labores propias de la planificación informativa de la campaña y del debate», han insistido desde el partido.

Para finalizar, han anunciado que en caso de no atender la petición de información solicitada, Vox preparará una denuncia ante la Junta Electoral.