Anita Matamoros sigue centrada en su salto a la música: «Un día importante»

Anita Matamoros está en pleno ascenso profesional gracias a su trabajo, pero esta vez no tiene nada que ver con el mundo de la redes sociales. La hija de Kiko Matamoros y Makoke ya debutó hace meses como presentadora de televisión, pero su inquietud en el mundo artístico sigue haciéndola explorar nuevos retos. En plenas vacaciones, la influencer se ha preparado para continuar con su carrera musical, aunque tranquilos, no se trata de su debut como cantante. Anita se ha preparado para dar el salto a las cabinas de DJ, donde ya había debutado y ahora puede decir que ha conseguido actuar en un gran festival.

Pese a su fama, la hija de los colaboradores de televisión han formado parte de un cartel de artistas donde no era ni mucho menos la estrella de la noche, ya que el gran cabeza de cartel era el cantante Guitarrica Delafuente, que el pasado sábado actuó en el Festival Costa Feira, que se celebra en la localidad gallega de Sanxenxo.

Tras esta actuación, una de las encargadas de seguir poniendo ritmo a la noche fue Anita Matamoros, que se subió a la cabina junto a otros dos artistas para hacer bailar al público en el escenario Bulla, dedicado a la música electrónica. Para esta nueva faceta ha elegido el nombre artístico de GIA, con el que intenta demostrar que lo suyo en las cabinas no es un simple capricho.

No es casualidad, ya que se trata de un homenaje a su madre y a toda su familia, puesto que el apellido de Makoke es Giabert, dejando de lado el de Matamoros, queriendo seguir marcando distancias con su padre y sus hermanos.

Anita se ha estado preparando desde hace mucho tiempo para comenzar esta nueva etapa, formándose en una de las escuelas de DJ más conocidas de Madrid. A finales de 2023 ya pudo debutar con su primera sesión en público en la fiesta de una conocida marca de productos de belleza, que confío en ella para poner banda sonora al evento y hacer bailar a todo el mundo.

En las publicaciones que ha ido compartiendo durante todo este tiempo ha dejado claro que es una gran apasionada de la música House, un estilo elegante, pero hace bailar a millones de personas en todo el planeta, por lo que le va como anillo al dedo. Además, podrá compaginar esta nueva faceta con su trabajo como influencer.

Momentos antes de salir al escenario de Costa Feira, compartió unas imágenes en las que junto a su novio y a sus amigos, calmaba los nervios con un baño en un río. «¡Hoy es un día importante! Un bañito en el río para mojar los nervios», escribía emocionada.