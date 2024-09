El portavoz del PSOE balear amedrenta a un periodista de OKDIARIO tras preguntarle por el ‘caso Puertos’

El portavoz del PSOE en el Parlament balear, Iago Negueruela, ha atacado este lunes al periodista de OKDIARIO Baleares Álvaro Moreno. En su intervención en sede parlamentaria, Negueruela ha tildado a este medio de comunicación de «ultraderecha» y ha asegurado que el redactor, al que le ha dicho que «imagino que usted pedirá perdón» por informaciones publicadas en este periódico, percibe «casi un sueldo público por preguntar».

Negueruela no ha recibido de buen agrado que OKDIARIO le haga preguntas incómodas en las ruedas de prensa. Al ser preguntado por este periódico acerca de la imputación del que fuese presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Joan Gual de Torrella, y del ex alcalde socialista de Ibiza, Rafa Ruiz, en el marco del Caso Puertos, ha salido por la tangente y ha respondido lo que ha querido.

Refiriéndose al periodista de OKDIARIO Baleares Álvaro Moreno, el dirigente del PSOE ha respondido: «No le he escuchado ni a usted ni a su medio de ultraderecha pedir perdón al vicepresidente Yllanes, al que usted interpeló directamente en el Consell de Govern y a mí mismo por lo que usted y su medio de ultraderecha escribió como Caso Varadero y que ahora se ha archivado absolutamente todo. Y no le he escuchado a ninguno de su medio de comunicación anterior, ni del actual, que sacaban reiteradamente el Caso Varadero, decir que ha habido un archivo total. Cero causa».

Negueruela, que ha empezado a hablar acerca del Caso Varadero sin que nadie le formulase pregunta alguna, ha interpelado desde el atril al redactor de OKDIARIO: «¿Han pedido disculpas? ¿Su medio de comunicación va a pedir disculpas por sus insinuaciones contra el vicepresidente Yllanes? ¿Contra el director general Antoni Morro? ¿Les van a pedir perdón por el daño causado a su imagen? Sabían que no había caso. Ningún medio de comunicación serio de esta comunidad autónoma se enganchó. ¿Usted va a pedir perdón? No ha habido nada».

El portavoz del PSOE en las Islas Baleares ha seguido en su línea dirigiéndose a nuestro periodista: «Los medios de ultraderecha que a usted le pagan, entiendo que cobra casi un sueldo público por preguntar, imagino que usted pedirá perdón a esas personas por hacer esas preguntas».

El ‘caso Varadero’

En el marc0 del caso Varadero, dos ex directores generales del Govern de la socialista y ex presidenta socialista de Baleares, Francina Armengol, tuvieron que declarar en los juzgados por haber manipulado una firma digital.

En concreto, el Juzgado de Instrucción número 10 de Palma citó a declarar en noviembre de 2023, en el caso Varadero, a Antoni Morro como investigado por la presunta manipulación de una firma digital en una resolución de Industria, cuando era director general de Política Industrial del Govern en la Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, que presidía el ex juez de Podemos, Juan Pedro Yllanes.

Según el juez, no se ha acreditado que hubiese manipulación de firmas ni de fechas en los documentos. Mientras, la empresa que presentó la querella, el Grupo Fabkina, manifiesta que hasta el momento no hay sentencia firme, únicamente un auto, y piensan presentar recurso.