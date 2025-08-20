Las peñas le piden al Mallorca que baje el precio del agua

Inaudito. La Unió de Penyes del Real Mallorca le ha pedido al club de manera oficial que baje el precio del agua en Son Moix. «No es sólo una cuestión de sentido común, sino también de responsabilidad social», agrega la Unió de Penyes Mallorquinistes en un comunicado difundido hoy en sus redes sociales. Los bares del estadio cobraron el pasado fin de semana tres euros por el botellín de agua mineral.

Avui hem tingut una reunió amb el Mallorca i els hem pogut donar una queixa formar sobre el preu de l’aigua. pic.twitter.com/FNuYrYoUWX — Unió de Penyes Mallorquinistes (@Uniodepenyes) August 19, 2025

En su comunicado la Unión de Penyes deja patente su «malestar» por el «elevado precio» de las botellas de agua ofrecidas durante el partido ante el Barcelona. «Consideramos que dicho precio -tres euros- es excesivo, especialmente teniendo en cuenta las altas temperaturas que se registran en esta época del año y la necesidad básica de hidratación para todos los asistentes, incluidos niños y personas mayores. El acceso a agua a un precio razonables no sólo es una cuestión de sentido común, sino también de responsabilidad social por parte del club hacia su afición», subrayan los peñistas.

La Unió de Penyes finaliza su comunicado solicitando al club «una revisión urgente de la política de precios, y en particular una rectificación para el próximo partido en casa contra el RC Celta de Vigo, previsto para este sábado». «Creemos que una reducción en el precio del agua no sólo mejoraría la experiencia del aficionado, sino que también demostraría sensibilidad y cercanía por parte del club hacia su masa social».

Aunque el Mallorca todavía no ha dado ninguna respuesta a nivel oficial, el comunicado ha sido apoyado en las redes sociales por los aficionados mallorquinistas de forma casi unánime, por lo que se espera algún tipo de reacción por parte del club de cara al choque ante el Celta, programado para este sábado día 23 a las 17.00 horas.