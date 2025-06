¿Dónde ver todos los partidos del Mundial de Clubes 2025 por televisión y online en directo?

El Mundial de Clubes está a la vuelta de la esquina y ya se acerca el esperado debut de la nueva competición creada por la FIFA. A partir de este próximo sábado 14 de junio podremos disfrutar de un torneo donde competirán los mejores clubes del mundo. En el apartado español, Real Madrid y Atlético de Madrid serán los clubes que representen a la Liga en la competición continental, y que lucharán ante PSG, Inter de Milán, Manchester City o resto de conjuntos potentes para intentar subirse a lo más alto del podio norteamericano.

Precisamente, el escenario donde se dispute la esperada edición del Mundial de Clubes será en Estados Unidos, que contará con un total de 12 estadios repartidos por todo el territorio americano, y que, a continuación, os detallaremos.

Los aficionados más fieles tendrán la oportunidad de seguir todos los detalles del Mundial de Clubes en la famosa plataforma DAZN, que contará con todos los derechos de la competición FIFA. Eso sí, en Mediaset, es decir, Telecinco y Cuatro emitirán el partido más importante del día, por lo que aquellos que no tengan la suscripción de pago de la ya citada plataforma podrán observar el mejor choque de la jornada en abierto y desde el sofá de su propia casa.

Giving more players the chance to shine on the global stage 💫

81 nationalities will be represented at the @FIFACWC, making it the most inclusive global club tournament ever. 🙌 pic.twitter.com/wEPFOt1PYe

— FIFA (@FIFAcom) June 11, 2025