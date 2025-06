Otra mentira de Bolaños: estuvo más veces con el rector de las que confesó al juez del ‘caso Begoña’

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, no le dijo al juez que coincidió en un acto con el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, precisamente poco después de que la asesora de La Moncloa Cristina Álvarez comenzase sus gestiones para la cátedra de Begoña Gómez.

Bolaños fue preguntado expresamente por el juez Juan Carlos Peinado sobre las ocasiones en las que había coincidido con Goyache. El ministro sólo mencionó una: la entrega de despachos a fiscales, que tuvo lugar en diciembre de 2023. Pero aseguró rotundo que no le había visto más veces.

«¿Conoce usted a Joaquín Goyache?», le preguntó Peinado. «Sí, le conozco», afirmó Bolaños. «¿De qué le conoce?», se interesó el juez. «De un acto que se celebró en la Universidad Complutense en la que entregamos despachos de fiscales si no recuerdo mal y él era el rector e hicimos ese acto en el paraninfo de la Universidad Complutense y ahí nos conocimos». «¿No ha vuelto a verle en ninguna otra ocasión?», prosiguió el instructor. «No, no he vuelto a verle», contestó rotundo Bolaños. También negó que hubiera entablado con el rector algún tipo de «relación de amistad, enemistad o de cualquier otra índole». «No hemos vuelto a tener ningún contacto, ninguna relación», zanjó Bolaños.

Antes de ese acto, sin embargo, el ministro había coincido en otra ocasión con Goyache. Fue el 15 de diciembre de diciembre de 2021, con motivo de un acto de «reconocimiento» de cinco rectores de la Complutense «represaliados durante el franquismo». Bolaños posó incluso con el rector, e intervino en el evento. El acto figura en la agenda de La Moncloa, y fue documentado por el Ministerio de la Presidencia.

«Blas Cabrera, Fernando de los Ríos, José Gaos, José Giral y Claudio Sánchez-Albornoz representan lo mejor de nuestro país. Les quitaron sus bienes y trataron de quitarles su prestigio, pero fueron grandes españoles muy comprometidos que, en realidad, ganaron porque la España democrática que hoy disfrutamos es la España que ellos soñaron», enfatizó el ministro, señalando su papel de representante del Gobierno en el «acto de reparación moral, de reconocimiento y agradecimiento».

Ese acto tuvo lugar el 15 de diciembre de 2021, una fecha relevante pues apenas unas semanas antes fue cuando Cristina Álvarez, directora de Programas de La Moncloa al servicio de Begoña Gómez, realizó las gestiones que Peinado considera claves para sostener el posible delito de malversación.

Correos clave para la malversación

Estos correos están fechados en noviembre de ese año, y han sido incorporados a la exposición razonada que Peinado ha elevado al Tribunal Supremo solicitando que se investigue a Bolaños por malversación y falso testimonio.

En concreto, se trata de cuatro correos electrónicos en los que Cristina Álvarez realiza llamativas gestiones para la cátedra de Transformación Social Competitiva que la mujer de Pedro Sánchez dirigía en la Complutense.

El primero está fechado el 10 de noviembre de 2021. En él, Álvarez se dirige a Reale Seguros para solicitarles que sigan patrocinando la cátedra. El mail fue enviado desde el correo de Álvarez en la Secretaría General de Presidencia. Bolaños era entonces el ministro de la Presidencia.

«PD: Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis», afirmaba la asistenta.

Otro de los correos que destaca Peinado está fechado el 15 de noviembre. En él se puede comprobar cómo la directora de Programas de La Moncloa realiza gestiones para la organización de un evento en Ifema en el que participaba la cátedra de Gómez: «Os hago llegar los datos de las personas que compondrán la mesa con los cambios y de nuevo las empresas participantes para que podáis incorporarlo en la web y poderlo difundir».

Peinado sitúa estos correos como claves para investigar a Bolaños por un posible delito de malversación, ya que en el momento en que fue contratada el ahora ministro era secretario general de la Presidencia del Gobierno.

«Como quiera que el delito de malversación de caudales públicos tiene la consideración de un delito de carácter permanente, todas aquellas personas que tuvieren bajo su responsabilidad la administración del correcto destino del patrimonio público, si no llevan a cabo las actuaciones necesarias para evitar que se continúe dando un destino distinto al que es propio para los caudales públicos, deben ser consideradas partícipes en dicho delito», destaca el juez.

En su escrito al Supremo, el juez reprocha al ministro que haya faltado a la verdad bajo juramento, apreciando que, precisamente, ostenta el cargo de notario mayor del Reino.

En el texto, Peinado señala: «Nos encontramos, ante el paradigma de un oxímoron, cuando estando bajo juramento, y en una diligencia judicial, su testimonio, en una actitud totalmente proterva, no se ajusta a la realidad».

La utilización del término «proterva» -que significa maliciosa, perversa o deliberadamente falsa- evidencia la gravedad que el instructor atribuye a la conducta del ministro.

El reproche se fundamenta en las contradicciones detectadas entre el testimonio prestado por el ministro y la documentación posteriormente aportada al procedimiento.