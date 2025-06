La famosa crema de Mercadona que no le gusta a Alejandro Sanz pero a mí me encanta: «Me dijo que olía a alcohol»

Hace un par de semanas saltaba la bomba en la prensa del corazón, cuando una joven fan de Alejandro Sanz, de nombre Ivet Playà, desveló desde su cuenta de X (antes Twitter), que había mantenido una relación con el artista. La hasta la fecha desconocida fan, quiso contar luego su historia en el programa de Telecinco De Viernes, donde dio más detalles explicando algo que rápidamente se hizo viral y que tiene que ver, con una crema de Mercadona.

Por lo visto, en uno de sus encuentros con Sanz, ella se había hidratado la piel con la Loción Nutre de Mercadona y el cantante le dijo que no le gustaba el «olor a alcohol» que echaba. Un rechazo algo sorprendente ya que, para empezar, la crema no lleva este ingrediente entre sus componentes. Pero además, es una de las lociones más vendidas y mejor valoradas de Mercadona, con una legión de fieles que no la cambian por nada. Lejos de dañar la reputación del producto, la anécdota ha servido para ponerla de nuevo en el mapa. Porque sí, podrá no gustarle a Alejandro Sanz, pero a miles de personas les encanta. Y no es para menos: por 2,40 € ofrece una hidratación profunda, una fórmula con ingredientes naturales y una textura que enamora desde el primer uso.

La crema de Mercadona que no gusta a Alejandro Sanz

La Loción Corporal Nutre Deliplus es la crema de Mercadona más vendida estos días, gracias a lo sucedido con respecto a Alejandro Sanz. Pero si nos centramos en el producto, tenemos que decir, que es una crema pensada para pieles secas, y cumple con nota. Contiene aceite de almendras dulces, un clásico entre los ingredientes emolientes por su capacidad para suavizar y nutrir intensamente, y centella asiática (cica), conocida por sus propiedades calmantes y regeneradoras. Juntas, forman una combinación eficaz que alivia tiranteces, deja la piel confortable y ayuda a recuperar su elasticidad natural.

Uno de sus puntos fuertes es la textura: ni demasiado líquida ni demasiado densa, se extiende con facilidad y se absorbe sin dejar rastro pegajoso. Perfecta para quienes quieren cuidarse sin complicarse la vida. Además, promete una hidratación de hasta 48 horas, algo que pocas lociones logran mantener por tan poco dinero.

¿Por qué gusta tanto?

A veces, los productos más sencillos son los que mejor resultado dan. Esta loción ha convencido porque es eficaz, accesible y no hace promesas imposibles. Es la típica crema que puedes usar a diario, que funciona igual de bien en invierno que en verano, y que sirve para toda la familia.

Además, el formato también ayuda: el envase de 600 ml con dosificador es cómodo, práctico y rinde mucho. Por poco más de dos euros, se obtiene un producto que se adapta a las rutinas más exigentes y que, en muchos casos, sustituye sin problema a cremas mucho más caras.

Quienes la usan destacan lo suave que deja la piel, cómo mejora el aspecto de zonas especialmente secas como codos o piernas, y lo agradable que resulta aplicarla después de la ducha. Y aunque el perfume no es especialmente intenso, sí tiene un aroma limpio y neutro que gusta a la mayoría. De ahí que muchos no entiendan el comentario de Sanz, que, curiosamente, ha servido para hacerla aún más popular.

Una anécdota que hizo publicidad gratuita

Lo que parecía un comentario espontáneo se convirtió en un fenómeno viral. La fan contó que Alejandro Sanz le dijo que olía “a alcohol» debido a esta crema de Mercadona, y aunque eso pudiera parecer una crítica, en realidad despertó la curiosidad de muchos.

Lo cierto es que esta loción no contiene alcohol entre sus ingredientes, como bien puede comprobarse en el etiquetado. El «olor» al que se refería probablemente tenía que ver con la combinación de los componentes cosméticos, pero en ningún caso es desagradable. Más bien, es el típico olor suave que tienen muchas cremas nutritivas, destacando sobre todo, el de las almendras.

Consejos para sacarle todo el partido

Para quienes todavía no la conocen, aquí van algunos trucos sencillos para aprovecharla al máximo:

Aplicarla justo después de la ducha , con la piel aún ligeramente húmeda, ayuda a sellar la hidratación.

, con la piel aún ligeramente húmeda, ayuda a sellar la hidratación. Es perfecta para zonas problemáticas como rodillas, talones o manos secas.

Se puede usar también como after sun , gracias a sus propiedades calmantes.

, gracias a sus propiedades calmantes. En pieles muy secas, combinarla con unas gotas de aceite puro de almendras potencia el efecto sin perder ligereza.

Su versatilidad es una de las razones por las que tantas personas la recomiendan. Apta para toda la familia, sin perfumes agresivos, sin alcohol y con ingredientes conocidos, se ha ganado su lugar en muchísimos hogares.

Mercadona tiene muchos productos estrella, pero esta loción se ha convertido en un pequeño tesoro cotidiano dado que cumple lo que promete: hidratar, suavizar y cuidar la piel seca de forma efectiva y asequible. Que no le guste a Alejandro Sanz es, al final, solo una anécdota más y de alguna manera, ha servido para que mucha más gente la conozca y decida ponerla a prueba.