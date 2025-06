La esperada aparición de Ivet Playà, la joven catalana que acusa a Alejandro Sanz de haberla utilizado, en el programa De Viernes fue más polémica incluso de lo que se esperaba. Tras el polémico vídeo en el que aseguraba que había mantenido una relación sentimental con el cantante, guardó silenció hasta que acudió al plató de Telecinco, donde sus declaraciones dejaron más dudas que otra cosa. Esa entrevista, previo pago de una gran cantidad de dinero, se produjo horas después de saber que le pidió casi un millón de euros para invertir en negocios familiares, aunque en realidad se trataba de un chantaje para no publicar fotos y vídeos íntimos.

Ivet llegó al programa, pero en ningún momento convenció al público presente, colaboradores y a una gran mayoría de los espectadores que la vieron por televisión. La catalana habló en todo momento de una relación con Sanz que comenzó cuanto era menor de edad, pero lo cierto es que hasta que no cumplió la mayoría de edad no se conocieron en persona y tuvieron sus primeros encuentros íntimos. Tras varios momentos en los que los presentadores y colaboradores le pidieron que contase si de verdad hubo un delito por parte del cantante, la entrevistada se revolvió al final de su charla. «Ahora mismo estoy con las emociones totalmente bloqueadas y no solo por mi historia, sino por todos los testigos que he estado leyendo en estos días, porque esto no es una cosa solo de mí», de esta manera anunciaba que había más gente como ella que había sido, supuestamente, utilizada por Sanz.

Playà aseguraba que hay «testigos y víctimas que han sufrido situaciones similares a las mías con Alejandro Sanz», una nueva versión de su caso que hasta ese momento nadie conocía. Ante esta vuelta de tuerca, Bea Archidona le paró los pies por utilizar la palabra víctimas, ya que eso debería decidirlo un juez, si es que son víctimas.

«Hablo de personas que han sufrido situaciones similares a las mías con Alejandro Sanz y no estamos hablando ni de una, ni de dos, ni de tres. Según sus palabras, es manipulación emocional», matizaba la entrevistada. Pero la frase que ha provocado el cansancio de los presentadores y que la dirección decidiese dar por terminada la entrevista llegó después.

«Hay uno que, en concreto, me lo define como un depredador sexual», tras pronunciar estas palabras, Archidona y Acosta han para en seco la entrevista, explicando que durante toda la noche han tratado de entender su motivación para acusar a Alejandro Sanz, pero que en ningún momento ha contado nada que pudiera ser considerado delito.

Le reprochaban que en ningún momento entrase en detalles y que hubiera estado jugando con la «ambigüedad» durante toda la noche. «Mira, no… esto ya no, eh. Se acabó, ya está. Por ahí no vamos a entrar. Nosotros no somos jueces, hemos intentado hacerte una entrevista para entenderte, pero estamos hablando de temas que no se tienen que hablar en un plató, sino en un juzgado (…) Y si hablamos de ética y de moral, plantéate si es ético lo que estás haciendo», esas han sido las palabras con las que han despedido a Ivet Playà del plató de forma precipitada y dando paso a un corte de publicidad para, después, continuar con otros contenidos.

Como ya contamos en Happy FM, la fan de Alejandro Sanz ha recibido una importante cantidad de dinero por su entrevista exclusiva en Telecinco, siendo De viernes el programa que mejor paga a los invitados en estos momentos. Tal y como se sabe, los hay que podrían estar ganando hasta 100.000 euros por visita, como se espera que pueda ser el caso de la joven catalana.