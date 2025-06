Ivet Playà podría haber tenido una relación sentimental con alguien cercano a Alejandro Sanz

Ivet Playà, la joven que asegura que fue la amante de Alejandro Sanz en el pasado, sigue dando mucho que hablar después de la polémica entrevista que ofreció en el programa De viernes. En ella, lejos de aclarar qué es lo que quiere denunciar sobre el cantante, ha dejado más dudas todavía. Tras la exclusiva con el programa de Telecinco debe guardar silencio durante varios días por contrato, aunque sí que su entorno ha querido hablar con Lorena Vázquez, que ha contado en Y ahora Sonsoles nuevos detalles sobre la vida de la joven catalana que son importantes en esta historia.

Tras denunciar en un vídeo en TikTok que se sintió utilizada por Sanz durante su relación, aunque en todo momento dejó claro que no hubo ningún comportamiento delictivo -para evitar las demandas del cantante-, su paso por televisión no fue especialmente beneficioso. En el plató de Santi Acosta y Bea Archidona dejó muchas y dudas y nadie llegó a entender qué es lo que quería denunciar, ya que en todo momento Ivet quiso ser muy precavida con lo que contaba ante las cámaras. Pero la jugada le salió mal, puesto que en el final de la charla llegó a decir que había más testimonios como el suyo de gente que incluso consideraban que Alejandro era «un depredador sexual». Ella, minutos antes, se burló del cantante, asegurando que la iniciativa en el plano sexual la había tenido que llevar ella en todo momento, pese a la diferencia de edad.

Lorena Vázquez ha podido hablar con el entorno de la joven -una forma de decir que ha podido hablar con ella, pero protegiendo así su exclusiva con el programa de Telecinco-, y asegura que hay preocupación por las acciones legales que pueda tomar Sanz. Lo cierto es que Cristina Tárrega, amiga íntima del cantante, ha confirmado en Tardear que esta semana mantendrá una reunión con sus abogados para decidir cómo actuar ante estas acusaciones, aunque asegura «que no tienen prisa», pero que esa reunión podría ser este mismo martes.

Otro secreto que Ivet Playà se ha guardado

Lorena ha querido contar que todo el mundo sabía de la relación entre Ivet y Alejandro, algo que la joven negó en De viernes: «Tanto sus familiares como sus amigos conocían la relación y nunca lo ha escondido».

Por si no fuera suficientemente complicado, la periodista también ha podido saber que la joven tuvo también una relación íntima con alguien muy cercano a Alejandro Sanz, aunque no sabe si pertenece a su entorno profesional o personal. «Al menos es lo que ella explica a sus personas cercanas, no sé si antes o después de Alejandro», ha puntualizado.

Por el momento, Alejandro Sanz no se ha vuelto a pronunciar después del comunicado que lanzó asegurando que todo se debía a que le había pedido dinero para unas inversiones en negocios familiares. Además, el cantante quiso agradecer a sus fans su apoyo en estos momentos después de la entrevista que Playà ofreció en De viernes.