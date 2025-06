Tras salir en redes sociales con un polémico vídeo en el que acusaba a Alejandro Sanz de haberla manipulado durante su relación como amantes durante años, Ivet Playà consiguió su objetivo de acudir a un programa de televisión para contar su versión, previo pago de una gran cantidad de dinero. En el plató de De viernes dejó muchas dudas sobre lo que ocurrió con el cantante y no aportó pruebas de ningún tipo de delito del que se le pueda acusar, provocando que los presentadores cortasen su entrevista. Tras lo sucedido, el cantante ha roto su silencio desde que publicado un comunicado y ha dejado claro lo que quiere hacer desde este mismo momento.

Su relación, tal y como ella misma ha confirmado, comenzó cuando ella misma contactó con el artista para hacerle una entrevista, siendo ella menor de edad, pero no fue hasta que cumplió los 18 años cuando comenzaron a verse. En el vídeo, que acumula millones de visitas en redes sociales, la catalana asegura que vivió «actitudes moral y humanamente inaceptables», aunque después se apresuró a dejar claro que en ningún momento había ninguna conducta delictiva, cubriéndose así las espaldas ante posibles demandas del cantante. Tal y como contamos en Happy FM, este despecho llega después de que Ivet advirtiese al equipo de Alejandro de que tiene fotos y vídeos íntimos que no dudaría en sacar a la luz y pedirle casi un millón de euros para sufragar los negocios de su familia. Ante la negativa del cantante, por las condiciones tan malas que tenía esa inversión, decidió publicar ese vídeo en el que le deja en muy mal lugar.

Playà no convenció en ningún momento en su paso por el plató de Telecinco, ya que no fue capaz de explicar nada de lo que ha vivido y que suponga un delito, pero al final de la charla aseguró que había «más víctimas» de Alejandro y que incluso una le calificaba como un «depredador sexual». Esas palabras, sin pruebas y sin una denuncia presentada, consiguieron acabar con la paciencia de la dirección del espacio de Telecinco, que decidió dar por terminada la entrevista de forma precipitada ante las quejas de la joven de 25 años, que aseguraba que no había tenido oportunidad de explicarse.

Tras esta emisión, Alejandro Sanz ha querido hablar en redes sociales con dos mensajes que dejan claro lo que opina y los planes que tiene después de estas acusaciones sin fundamento.

En un primer mensaje, publicado en su cuenta oficial de X (antes conocido como Twitter), quiso agradecer a los fans su confianza y pidió olvidarse de este turbio asunto: «Buenas noches, familia. ¿Podemos seguir a lo nuestro? Os quiero. Gracias por confiar en mí».

No acabó todo ahí, ya que lanzó un segundo mensaje: «Y algo más importante aún. Gracias a todos los que me habéis apoyado estos días. Porque la valentía y la amistad se demuestran cuando es más fácil callar que manifestarse. Gracias desde el fondo de mi corazón. Eso no lo olvidaré jamás. Os amo».

Ivet Playà explica por qué pidió dinero Alejandro Sanz

Los abogados del artista aseguran que la catalana pidió casi un millón de euros en inversiones, una propuesta que llegó después de advertir a su equipo de la existencia de unos vídeos y fotos íntimas que podrían salir a la luz. Ella, por su parte, ha contado una versión diferente en De viernes.

Ella ha querido cambiar los términos y lo ha calificado de «oportunidad para su familia», además de asegurar que la propuesta llega por parte del equipo del cantante. «Se ponen en contacto ellos con nosotros, de hecho, viajan a Barcelona y nos dijeron ‘queremos ayudar a Ivet en los negocios que le lleva tanto tiempo diciendo a Alejandro’», ha explicado.

Pese a la decepción que tenía con él, Ivet Playà ha reconocido que con esa supuesta propuesta de dinero recuperó la confianza en su amante. «Me lo ofrece él a mí. Yo en ese momento no lo considero dinero, yo en ese momento reconozco al Alejandro que yo conocí hace muchos años y yo ahí me derrumbo emocionalmente», ha dicho en De viernes.